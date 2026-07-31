Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Ανοιχτό του Κόστιτς για ΑΕΚ - Πάρτι στης Φιλαδέλφειας τα μέρη για το τρόπαιο»
Στην τελευταία εκπομπή των Galacticos by Interwetten για τη σεζόν ο Γιώργος Τσακίρης και ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Άπελντορν, Δημήτρης Βέργος, μίλησαν για τις εξελίξεις στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
Ο Δικέφαλος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του και παράλληλα υπάρχει αναμονή για τις μεταγραφικές εξελίξεις. Από την Ολλανδία προέκυψε η περίπτωση του Φίλιπ Κόστιτς, με τον Γιώργο Τσακίρη να τονίζει πως είναι πράγματι μια «ανοιχτή» περίπτωση για τους πρωταθλητές.
Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στην επιστροφή του τροπαίου στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στις εργασίες που γίνονται στην «Allwyn Arena».
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