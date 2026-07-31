Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ολλανδία, η ΑΕΚ θέλει τον Φίλιπ Κόστιτς, που είναι ελεύθερος.

Ρεπορτάζ από την Ολλανδία θέλουν τον Φίλιπ Κόστιτς να έχει βρεθεί στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Πρόκειται για τον 33χρονο αριστερό μπακ-χαφ, που αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Στουτγκάρδη, Αμβούργο, Άιντραχτ, Γιουβέντους και Φενέρμπαχτσε.

Η «Ένωση» δεν... παίζει μόνη της, αφού πρόταση στον ποδοσφαιριστή έχει καταθέσει και η Αϊντχόφεν, την οποία όμως ο Σέρβος την έχει στο περίμενε λόγω της εμπλοκής των «κιτρινόμαυρων».

Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του λόγω της δυνατότητάς του να παίξει τόσο ως αριστερός εξτρέμ όσο και ως αριστερός μπακ.

Την περασμένη σεζόν εκείνος αγωνίστηκε στη Γιουβέντους πραγματοποιώντας 23 συμμετοχές, σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 500 λεπτά.