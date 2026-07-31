ΑΕΚ - Κόστιτς: Κινείται για τον Σέρβο η «Ένωση» λένε στην Ολλανδία
Ρεπορτάζ από την Ολλανδία θέλουν τον Φίλιπ Κόστιτς να έχει βρεθεί στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Πρόκειται για τον 33χρονο αριστερό μπακ-χαφ, που αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Στουτγκάρδη, Αμβούργο, Άιντραχτ, Γιουβέντους και Φενέρμπαχτσε.
Η «Ένωση» δεν... παίζει μόνη της, αφού πρόταση στον ποδοσφαιριστή έχει καταθέσει και η Αϊντχόφεν, την οποία όμως ο Σέρβος την έχει στο περίμενε λόγω της εμπλοκής των «κιτρινόμαυρων».
Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του λόγω της δυνατότητάς του να παίξει τόσο ως αριστερός εξτρέμ όσο και ως αριστερός μπακ.
Την περασμένη σεζόν εκείνος αγωνίστηκε στη Γιουβέντους πραγματοποιώντας 23 συμμετοχές, σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 500 λεπτά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.