ΠΑΟΚΑΡΑ η δουλειά να γίνεται σε γήπεδο και μεταγραφές

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την πρόκριση του ΠΑΟΚ που του δίνει χρόνο και ηρεμία και σχολιάζει πάρα πολλά από τα γεγονότα που τη συνόδευσαν, μαζί και την μεταγραφή Λουσέ. Πολλά και τα μικρά-μικρά στο τέλος…

Δύσκολοι και κρίσιμοι καλοκαιρινοί προκριματικοί αγώνες σημαίνουν… αποτέλεσμα. ΤΙΠΟΤΑ άλλο! Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη πρόκριση, άρα… πέτυχε.

Το 5-2 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου ήταν δίκαιο και με δύο νίκες ο ΠΑΟΚ του Λίσι πέρασε πανάξια στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Σε αυτό το δυνατό ζευγάρι πέρασε η πιο ποιοτική ομάδα, εκείνη που κατάφερε να αξιοποιήσει καλύτερα τις πιο καλές στιγμές της.

Το έχουμε μάθει καλά το μάθημα των καλοκαιρινών προκριματικών: Αυτά τα ματς είναι στιγμές μεγάλων παικτών. Ειδικά στο νέο ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή μετά από χρόνια, η δομή και η φιλοσοφία της ομάδας ΘΑ είναι ξεκάθαρη αρκετό καιρό μετά έτσι ώστε να την τσεκάρουμε και να περιμένουμε από αυτή τα αποτελέσματα. Στο κάτω-κάτω πέρα από τη δουλειά του προπονητή, θα έρθουν άλλοι 6-7-8 σημαντικοί παίκτες πέρα από τον τον Μεϊτέ. Αν έρθει και ΑΝ δεν κάνει χειρουργείο κάτι που πολύ φοβάμαι…

Ήταν δύσκολο και το χθεσινό παιχνίδι κι αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίωρο όταν η μπάλα δεν περνούσε ποτέ σχεδόν από Ζαφείρη-Σανταμαρία. Αμύνονταν καλά οι δυνατοί και πανύψηλοι Ουκρανοί που… σα να πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο. Από το 35΄ άρχισαν να χάνουν αυτοπεποίθηση, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με μεγάλες του Μιχαηλίδη και κάπως έτσι όταν ο παίκτης με το 9 έσκυψε και παράτησε τη φάση, ο μάγος με το 65 και το δικέφαλο στο στήθος έβαλε το πρώτο πολύτιμο τέρμα που έκρινε σχεδόν τα πάντα λίγο πριν το ημίχρονο. Εννοείται ότι με 0-0 στο ημίχρονο μπορεί να βλέπαμε άλλο… έργο.

Έχουμε σημειώσει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας ότι ο Ντέλιας είναι… εκστασιασμένος. Δεν βλέπει… τίποτα και κανέναν! Το διασκεδάζει και είναι αποφασισμένο να κάνει πράγματα και θαύματα. Πραγματικά πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι του χρόνου θα σκάνε προτάσεις από ομάδες εξάδας στα κορυφαία πρωταθλήματα και θα είναι από 35-40 εκατομμύρια και πάνω…

Και στα δύο ματς με τους Ουκρανούς ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε καλά και ψύχραιμα τα προβληματικά του διαστήματα. Εκεί που υπέφερε, αλλά το ήξερε και ήταν αποφασισμένος να αντέξει και να προσέξει. Και χθες δικαιούνταν γκολ η Ντιναμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τους άφησε ο ΠΑΟΚ να σκεφτούν ότι μπορούν ή αξίζουν να διεκδικήσουν αποτέλεσμα και πρόκριση.

«Εμείς δεν έχουμε Κωνσταντέλια…» είπε ο προπονητής τους, ο Λίσι απάντησε: «Σήμερα τον αποθεώνω τον Ντέλια για το παιχνίδι που έκανε χωρίς την μπάλα». Ότι θέλετε κύριοι… Όλα τα δεχόμαστε, αρκεί ο ΠΑΟΚ να παίρνει αυτές τις κρίσιμες προκρίσεις.

Τι άλλο ισχύει: «Αν περνάς αυτούς τους τους γύρους κανείς δεν λέει μπράβο, αν χάσεις τότε η εσωστρέφεια θα πάρει… πρωτάθλημα». Τι να κάνουμε; Παίζει και κόντρα σε αυτή τη συνθήκη ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Διαφωνεί κανείς; Αν με οποιαδήποτε συνθήκη ο ΠΑΟΚ αποκλείονταν ή αποκλειστεί, το ΜΟΝΟ που θα φταίει είναι οι μεταγραφές που δεν έκανε ακόμη… Βρε ακόμη και 42 τετ α τετ να χάσει, ακόμη και έξι τραυματισμούς να μαζέψει, ένα και μόνο πράγμα θα «φταίει». Έτσι «πρέπει».

ΟΚ! Διαφωνώ ότι οι μεταγραφές κρίνουν προκρίσεις, αλλά διαφωνώ και με το άλλο ρητό… «έχουμε ομάδα για να παίρνουμε προκρίσεις». Ο ΠΑΟΚ -γενικά- ομάδα θέλει να κάνει και ήταν ξεκάθαρο ότι εξ αρχής είχε 10 περίπου κινήσεις για να πραγματοποιήσει. Πριν τη δεύτερη λίστα έφθασε στις τέσσερις. Οι παίκτες είναι καλοί, ο αριθμητικός απολογισμός όχι μεγάλος και μπράβο στην ομάδα που δίνει χρόνο σε όλους. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις επόμενες κινήσεις εφόσον βρίσκονται οι εκλεκτοί (τύπου Σανταμαρία) που εγκρίνονται από όλους.

Ένας από αυτούς είναι ο Λουσέ της Νις που κλείνει. Εξαιρετική περίπτωση, πολύ-πολύ στοχευμένη. Από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις;

- Γάλλος!

- Στα 23 του χρόνια!

- Με γεμάτη χρονιά 42 αγώνων

- Παίκτης με παρουσία στο 8 στο 6 στα αριστερά εξτρέμ, ενώ και πέρσι τον έβαζαν μέχρι και δεξί μπακ

- Χαφ με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του

- Μεταγραφή τριών εκατομμυρίων με μεγάλη προοπτική υπεραξίας

Εξαιρετική και πολύ-πολύ-πολύ ψαγμένη περίπτωση που δουλεύτηκε πολύ καιρό και φθάνει σε καλό τέλος!

* ΠΑΟΚΑΡΑ τα κατάφερες! Βγήκε αγώνας φέτος χωρίς τραυματισμό! Στα περασμένα πέντε είχαμε τέσσερις σοβαρούς! Τώρα βέβαια ξαναέπαθε το άλλο: Βρήκε φορ και αυτός τραυματίστηκε!

* Παρεμπιπτόντως, αν ο Μεϊτέ κάνει και χειρουργείο, τότε τα περσινά και όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν γι’ αυτόν, φθάνουν στο όριο της εγκληματικής επιπολαιότητας και ανοησίας.

* ΠΑΟΚ σημαίνει να παίζεις προκριματικά καλοκαιριού, να είσαι ισχυρός και μετά τη Ντιναμό Κιέβου να πηγαίνεις στην Άντερλεχτ! Πόσο… ΠΑΟΚ! Στην επόμενη φάση ας κάνουν μία μεικτή ο Άγιαξ με την Μπενφίκα να τους παίξουμε…

* ΠΑΟΚ επίσης είναι… τη Δευτέρα να κλείνει ο Τζόλης στην Άρσεναλ και την Παρασκευή ο Κουλιεράκης στη Ρόμα! Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ και οι παικταράδες που βγάζουν οι ακαδημίες του.

* Και κάτι τελευταίο με αφορμή τον Κωνσταντέλια… Στην Εθνική ομάδα έχουν καταλάβει τι έκαναν; Έχουν την παραμικρή συναίσθηση τι ακριβώς πέτυχαν τον τελευταίο χρόνο;