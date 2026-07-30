Με τον πλέον ιδανικό τρόπο ξεκίνησε την προετοιμασία του στην Πολωνία ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Άρη Λεμεσού, χάρις στο γκολ του Τσιγγάρα στο 55’.

Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ντούσαν Κέρκεζ στο φιλικό τεστ του Ατρόμητου με τον Άρη Λεμεσού όπου με το 1-0 ήρθε η πρώτη νίκη της σεζόν. Ντεμπούτο για τον εξαιρετικό με την μπάλα Νούνιες, συνυπήρξε με τον Μάγκνουσον και πολύ σταθερός ο αρχηγός Χουτεσιώτης σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Το πρώτο του φιλικό στο Κιέλτσε της Πολωνίας και δεύτερο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έδωσε λοιπόν ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Άρη Λεμεσού, σε ένα ματς με αρκετή ένταση, λίγες καλές στιγμές, αλλά και χρήσιμα συμπεράσματα για τον προπονητή της ομάδας. Το γκολ της νίκης σημείωσε ο Χάρης Τσιγγάρας στο δεύτερο μέρος, με τον Έλληνα μέσο να πετυχαίνει το πρώτο της ομάδας στην Πολωνία.

Αρχικά, ο Ντούσαν Κέρκεζ, στην 3η ημέρα παραμονής της ομάδας στην Πολωνία, αποφάσισε να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα και τα δύο νέα, μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Μάγκνουσον βρέθηκε στο πλάι του Σταυρόπουλου στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Νούνιες κάλυψε το αριστερό άκρο της επίθεσης, πλαισιώνοντας τον Τσούμπερ και τον Πνευμονίδη, πίσω από τον Τσιλούλη. Ο Κέρκεζ ήθελε την μπάλα κάτω και build up από πίσω, ενώ όταν η ομάδα της Κύπρου πίεζε ψηλά, τη λύση προσπαθούσε να δώσει ο Μάγκνουσον ως προς την κυκλοφορία, βασιζόμενος στο πολύ καλό αριστερό πόδι που διαθέτει.

Το πρώτο ημίχρονο, οι ενέργειες του Νούνιες και το «μηδέν» στην άμυνα

Ο Ατρόμητος αμύνθηκε σωστά στα πρώτα 45 λεπτά, ενώ σε όσες καλές στιγμές προέκυψαν μπροστά από την εστία του, ο Χουτεσιώτης «φώναξε» παρών. Ο Βέρτον έκανε το πρώτο σουτ στο 9’, ο Κορέια το δεύτερο, λίγο πριν από τη διακοπή για το cooling break, ενώ ενδιάμεσα μεσολάβησαν δύο εντυπωσιακές ενέργειες του Νούνιες, αλλά και μία επίδειξη της κατανόησης του παιχνιδιού από τον Σταυρόπουλο.

Στο 20’, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, που ξεκινά την 3η του σεζόν στο Περιστέρι, κέρδισε κατά κράτος σε σπριντ τον Βέρτον, παρότι ο αντίπαλός του είναι σαφέστατα πιο γρήγορος. Από τη συμπλήρωση μισής ώρας και έπειτα, ο Ατρόμητος έμοιαζε να πατά καλύτερα στο γήπεδο, βρίσκοντας και τη συγκέντρωσή του παρά τα δυνατά μαρκαρίσματα. Δόθηκε στο 35ο λεπτό από μία κίτρινη κάρτα εκατέροθεν σε Τσιλούλη και Γιάγκο, για να ακολουθήσει η κορυφαία επιθετική προσπάθεια των Περιστεριωτών στο πρώτο μέρος.

Οι Πνευμονίδης, Τσούμπερ και Μουτουσαμί συνδυάστηκαν υπέροχα στο 37’, ο Ελβετός κέρδισε κόρνερ και στην εξέλιξη της φάσης, ο μέσος από το Κονγκό σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους έλαβε χώρα στο 42’, με τον Χουτεσιώτη να νικά τον Ιφόργκε σε τετ-α-τετ από τα πλάγια, ενώ από το κόρνερ που κέρδισε ο Άρης Λεμεσού, ο Έλληνας γκολκίπερ απομάκρυνε και το σουτ του Γκουστάβο.

Οι δύο που συνέχισαν για 13 λεπτά και το πρώτο γκολ στην Πολωνία

Με την έναρξη της «επανάληψης», ο Ντούσαν Κέρκεζ προέβη σε εννέα αλλαγές, με τους Τσούμπερ και Πνευμονίδη να είναι οι μόνοι που παρέμειναν στο γήπεδο από όσους ξεκίνησαν το ματς. Ο Ατρόμητος μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, συγκριτικά με το πρώτο μέρος, έβγαλε περισσότερη ένταση και αποφάσισε να πιέσει ψηλότερα, πράγμα που περιόρισε αισθητά τον αντίπαλό του.

Η εικόνα του ανταμείφθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο 55ο λεπτό. Ο Μουντές κέρδισε το δεύτερο κόρνερ των Περιστεριωτών, ο Τσακμάκης πήρε την κεφαλιά, η απόκρουση έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ο Τσιγγάρας ήταν εκεί. Πήρε το «ριμπάουντ», σούταρε με το αριστερό και το 1-0 για την ομάδα του Περιστερίου ήταν γεγονός, συνδυαστικά με το πρώτο της γκολ στα γήπεδα της Πολωνίας. Το μισάωρο που «σφράγισε» την πρώτη νίκη της προετοιμασίας

Ένα λεπτό αργότερα, λίγο έλειψε να γίνει και το 2-0 για τον Ατρόμητο, με τον Τζουβάρα να στέλνει την μπάλα με μία επαφή στην εστία, αλλά τον γκολκίπερ να απομακρύνει ενστικτωδώς. Από εκεί και έπειτα, η ομάδα του Ατρόμητου δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα,

Έκλεισε τους χώρους, συνέχιζε να πιέζει ψηλά και διατήρησε σχετικά εύκολα ανέπαφη την εστία της, βασιζόμενη στα τρεξίματά της και στην καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, συγκριτικά με το πρώτο 45λεπτο. Μάλιστα, το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, αν ο Τσαντίλας έκανε το 2-0 από το σημείο του πέναλτι στο 87ο λεπτό. Απέκρουσε ο γκολκίπερ και στην εξέλιξη της φάσης, ο Χότζα από κοντά δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Πλέον, θα υπάρξει το δεύτερο φιλικό, απέναντι στη Σούντουβα, στις 2 Αυγούστου (13:00), στο Stepaniaka Stadium.

Οι ενδεκάδες της ομάδας του Ατρόμητου

Στο πρώτο ημίχρονο:

Χουτεσιώτης, Μπάτος, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Κώτσης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης Τσούμπερ, Νούνιες και Τσιλούλης

Στο δεύτερο ημίχρονο:

Αθανασίου, Μουντές, Τσακμάκης, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Τζοβάρας, Τσούμπερ (58’ Αμπαρτζίδης), Πνευμονίδης (58’ Χότζα) και Τσαντίλας