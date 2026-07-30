Άρης: Η 11αδα του τεστ απέναντι στη Μόντσα
Πρόκειται για το τελευταίο τεστ προετοιμασίας των «κίτρινων» κατά το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία και φυσικά το επίπεδο δυσκολίας είναι υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο απέναντι στην U23 της Αταλάντα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγές στην αμυντική τετράδα καθώς στο αριστερό άκρο επέλεξε τον Μάρκο Κέρκεζ ενώ στο κέντρο της άμυνας θα συνεργαστούν οι Φαμπιάνο-Γένσεν καθώς ο Φαντιγκά θα αγωνιστεί δεξιά.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής και σε ρόλο αμυντικών μέσων βρίσκονται οι Ράτσιτς, Γαλανόπουλος. Στα επιθετικά άκρα είναι οι Γιαννιώτας, Γκαρέ καθώς ο Κριστιάν Κουαμέ θα αγωνιστεί πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Την εστία του Άρη θα υπερασπιστεί ο Σωκράτης Διούδης.
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