Σαλάχ-Εντίν - Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί μιλούν για συμφωνία και κοντά στο deal
Κόντρα σε αυτό που λένε οι Ολλανδοί, στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άνας Σαλάχ-Εντίν καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρόμα για τη μεταγραφή του.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, σε αντίθεση με το δημοσίευμα που έγραφε ότι ο 24χρονος ακραίος μπακ ήταν αρνητικός στην περίπτωση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, ο Ιταλός υποστηρίζει ότι η μεταγραφή είναι ένα βήμα μακριά.
Συγκεκριμένα τονίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία τόσο με τη Ρόμα για ένα ποσό στα 8 εκατ. ευρώ αλλά και με τον παίκτη για 4ετες συμβόλαιο, με τη μεταγραφή να βρίσκεται κοντά προς την ολοκλήρωση της.
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