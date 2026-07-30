Αν και οι Ολλανδοί έγραψαν ότι ο Άνας Σαλάχ-Έντιν δεν ήταν θετικός για την Ελλάδα, στην Ιταλία βλέπουν ότι οδεύει προς deal η υπόθεση με τον Ολυμπιακό.

Κόντρα σε αυτό που λένε οι Ολλανδοί, στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άνας Σαλάχ-Εντίν καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρόμα για τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, σε αντίθεση με το δημοσίευμα που έγραφε ότι ο 24χρονος ακραίος μπακ ήταν αρνητικός στην περίπτωση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, ο Ιταλός υποστηρίζει ότι η μεταγραφή είναι ένα βήμα μακριά.

Συγκεκριμένα τονίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία τόσο με τη Ρόμα για ένα ποσό στα 8 εκατ. ευρώ αλλά και με τον παίκτη για 4ετες συμβόλαιο, με τη μεταγραφή να βρίσκεται κοντά προς την ολοκλήρωση της.