Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Ισπανό επιθετικό Ράφα Μιρ ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις επόμενες ώρες!

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας «abc.es» αναφέρει ότι o πρώην ποδοσφαιριστής της Έλτσε έχει συμφωνήσει με τον Άρη και… «μέσα στις επόμενες ώρες θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Ο επιθετικός περίμενε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια να του δώσει την άδεια εξόδου από την χώρα για να συνεχίσει την καριέρα του καθώς περιμένει την εκδίκαση της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης». Ο Ράφα Μιρ είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλική επίθεση και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα με φυλάκιση 8.5 ετών για ένα περιστατικό το οποίο είχε λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024 και την εποχή που αγωνιζόταν στη Βαλένθια.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Ράφα Μιρ ήταν κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαγιόρκα αλλά επέλεξε τον Άρη λόγω της παρουσίας του Ρούμπεν Ρέγες αλλά και της απόφασής του να φύγει από την Ισπανία. Στην ποδοσφαιρική καριέρα του, ο Μιρ πέρυσι σημείωσε οκτώ γκολ σε 27 συμμετοχές με την Έλτσε στη La Liga, προηγήθηκε ο δανεισμός του στη Βαλένθια και τα περισσότερα παιχνίδια του στην ισπανική Λίγκα τα έκανε με τη Σεβίλλη με απολογισμό τα 24 τέρματα σε 105 αγώνες. Σπουδαία χρονιά είχε κάνει στην Ουέσκα με 25 γκολ σε 57 αγώνες.