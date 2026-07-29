Στο δεύτερο τεστ (30/7, 19:00) του Άρη στην Ιταλία απέναντι στη Μόντσα είναι εξαιρετικά πιθανό να πάρουν λεπτά συμμετοχής οι Μπασίρου, Παλάσιος και Γαλανόπουλος.

Προφανώς τα δεδομένα στην υπόθεση του τελευταίου διαφέρουν σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των άλλων δύο καθώς ήταν μέλος και της περσινής ομάδας, αλλά και για τον Κώστα Γαλανόπουλο το τεστ με τη Μόντσα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα. Ο έμπειρος μέσος απουσίασε από τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας στην Ιταλία για προσωπικούς λόγους, δεν χρησιμοποιήθηκε στην αναμέτρηση με την U23 της Αταλάντα και στο αυριανό (30/7, 19:00) φιλικό παιχνίδι προβλέπεται να πάρει λεπτά συμμετοχής στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το ίδιο ισχύει για τον Ντέλε Μπασίρου ο οποίος ενσωματώθηκε την περασμένη Παρασκευή και καθώς μετέχει στο ομαδικό πρόγραμμα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η χρησιμοποίηση. Ακριβώς τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για τον Σεμπάστιαν Παλάσιος.

Τα περισσότερα ερωτήματα, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης προσώπων αλλά και των τακτικών απαιτήσεων, ενόψει του αγώνα με τη Μόντσα αφορούν την αμυντική γραμμή. Λόγω ανάγκης, στη διάρκεια της προετοιμασίας, ο Μιχάλης Γρηγορίου «βάφτισε» στόπερ τον Φρέντρικ Γένσεν καθώς στο τελευταίο φιλικό τεστ επέλεξε διαφορετική διαχείριση αφού δεν ήθελε να δώσει στον Φαμπιάνο Λέισμαν περισσότερα από 45 αγωνιστικά λεπτά. Στο δε αριστερό άκρο έπαιξαν οι Αντωνιάδης, Παπασαραφιανός, πλέον όμως είναι διαθέσιμος και ο Μάρκο Κέρκεζ ενώ στο αντίστοιχο δεξιό, ο χρόνος μοιράστηκε σε Φαντιγκά και Χαρούπα.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για δυσκολότερο τεστ σε σύγκριση με αυτό της περασμένης Κυριακής καθώς η Μόντσα φέτος επέστρεψε στη Serie A και προχώρησε σε κινήσεις ενίσχυσης με στόχο τη σταθεροποίησή της. Στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι της, η Μόντσα επικράτησε της Γαλατάσαραϊ με 2-0 έχοντας πρωταγωνιστές τους Ντάνι Μότα, Πάτρικ Κουτρόνε. Μάλιστα ο τελευταίος αποτέλεσε την πιο δαπανηρή φετινή μεταγραφική της κίνηση καθώς τον απέκτησε από την Κόμο έναντι 4 εκατ. ευρώ, πρόσφατα δε έδωσε 2.5 εκατ. ευρώ στη Ζιλ Βιθέντε για την απόκτηση του 21χρονου φορ, Γκουστάβο Βαρέλα.