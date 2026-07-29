Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos by Interwetten και το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σαμσουνσπόρ.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σαμσουνσπόρ επί ολλανδικού εδάφους. Σέντρα στις 19:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport1.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διεξαχθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς η αστυνομία της χώρας απαγόρευσε την παρουσία του κόσμου.

Νωρίτερα, στις 14:00 μην χάσετε στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube τους Galacticos by Interwetten, που μεταφέρουν και αναλύουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ελληνικών ομάδων.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας