Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Σαμσουνσπόρ και οι Galacticos
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σαμσουνσπόρ επί ολλανδικού εδάφους. Σέντρα στις 19:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport1.
Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διεξαχθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς η αστυνομία της χώρας απαγόρευσε την παρουσία του κόσμου.
Νωρίτερα, στις 14:00 μην χάσετε στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube τους Galacticos by Interwetten, που μεταφέρουν και αναλύουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ελληνικών ομάδων.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Τσερέζο Οσάκα - Ντόρτμουντ φιλικό (13:00, Cosmote Sport 3)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- ΑΕΚ - Σαμσουνσπόρ (19:00, Cosmote Sport 1)
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