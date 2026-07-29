H ΑΕΚ δίνει το προτελευταίο φιλικό στην Ολλανδία απέναντι στη Σάμσουνσπορ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει προαναγγείλει διαφοροποίηση στην ενδεκάδα. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Η Τρίτη για την ΑΕΚ ήταν αφιερωμένη στον Λόβρο Μάγιερ, ο οποίος έφτασε στο Άπελντορν, υπέγραψε και σήμερα την Τετάρτη θα ανακοινωθεί από την Ένωση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τον 28χρονο Κροάτη χαφ να ενσωματώνεται στην αποστολή.

Οι κιτρινόμαυροι παράλληλα προπονήθηκαν χθες το απόγευμα, σε μια κλειστή προπόνηση παραμονές του σημερινού φιλικού με τη Σάμσουνσπορ (19:00, CosmoteSport 1), το οποίο όπως είναι γνωστό θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Θα είναι το προτελευταίο φιλικό της ΑΕΚ στην καλοκαιρινή της προετοιμασία στην Ολλανδία που μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήδη μετά την ολοκλήρωση του φιλικού με την Τσβόλε έχει προαναγγείλει ότι θα έχει διαφοροποίηση στην ενδεκάδα για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ και μένει να φανεί το εύρος αυτής.

Στο φιλικό με την Τσβόλε είχαν ξεκινήσει και είχαν μείνει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να αρχίσουν οι αλλαγές μετά τη μία ώρα παιχνιδιού οι θεωρητικά βασικές επιλογές του Νίκολιτς. Συνεπώς με βάση και τα λεγόμενά του, παίκτες όπως οι Πένραϊς, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Χριστακόπουλος, Μάνταλος, Σαχαμπό, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ελίασον και Ζίνι είναι μέσα στο γκρουπ εκείνων που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν θέση στο αρχικό σχήμα.

Το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ αποτελεί και το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να περιμένει να δει εξέλιξη σε σχέση και με όσα δουλεύει όλο αυτό το διάστημα στις Κάτω Χώρες. Η ΑΕΚ θα κλείσει τις φιλικές της αναμετρήσεις επί ολλανδικού εδάφους την προσεχή Κυριακή (2/8) με τη Σιντ Τρούιντεν και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Αθήνα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!