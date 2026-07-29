Ζοργκάν: Ένας «καλλιτέχνης» της μεσαίας γραμμής

Ο Αντέμ Ζοργκάν έχει μπει στην λίστα του Ολυμπιακού για τον άξονά του και το Gazzetta κάνει το... σκανάρισμα ενός μέσου που από πολύ μικρός είχε σπάνια ωριμότητα.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι μέσοι που έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τον ρυθμό, να συνδέουν τις γραμμές και να προσφέρουν ισορροπία αποτελούν από τα πιο πολύτιμα «εργαλεία» για κάθε ομάδα. Ο Αντέμ Ζοργκάν είναι ένας από αυτούς.

Ο 26χρονος Αλγερινός χαφ της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες μέσους του βελγικού πρωταθλήματος, με το αγωνιστικό του προφίλ να έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του Ολυμπιακού, αλλά και συλλόγων από την Αγγλία. Ο Ζοργκάν που από μικρός είχε μία σπάνια ωριμότητα ως προς το ποδόσφαιρο αλλά και μοναδική κατανόηση του παιχνιδιού.

Με ώριμο παιχνίδι, εξαιρετική αντίληψη του χώρου και ικανότητα να ανταποκρίνεται τόσο στη δημιουργία όσο και στην ανασταλτική λειτουργία, ο Ζοργκάν αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που συνδυάζει τεχνική ποιότητα και τακτική συνέπεια. Η πορεία του από την Αλγερία μέχρι το υψηλό επίπεδο του βελγικού ποδοσφαίρου αποτυπώνει έναν παίκτη που εξελίχθηκε σταθερά και πλέον βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Με πατέρα ποδοσφαιριστή

Τα γονίδια στον μικρό Αντέμ πέρασαν από τον μπαμπά Μαλίκ. Ο Μαλίκ Ζοργκάν είχε παίξει ποδόσφαιρο και ήταν τρεις σεζόν στoν σύλλογο της PAC ενώ είχε λάβει μέρος στο αφρικανικό Κύπελλο. Ο μπαμπάς Μαλίκ - που υπήρξε και αυτός διεθνής με την Αλγερία - βοήθησε τον γιο του στον μέγιστο βαθιμό και ενώ οι προπονητές του από νωρίς έκαναν λόγο για την ποδοσφαιρική και τακτική ωριμότητα του Αντέμ Ζοργκάν.

Από το Σετίφ στην κορυφή του βελγικού ποδοσφαίρου

Ο Αντέμ Ζοργκάν γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2000 στο Σετίφ της Αλγερίας. Ξεκίνησε την πορεία του στις Ακαδημίες της Ες Σετίφ, ενός από τους ιστορικότερους συλλόγους της Αλγερίας. Εκεί έβαλε τις βάσεις της τεχνικής του κατάρτισης, πριν μετακινηθεί στην Παραντού ΑΚ, μία από τις σημαντικότερες ακαδημίες παραγωγής ταλέντων στη χώρα.

Η Παραντού αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην εξέλιξή του. Ο σύλλογος φημίζεται για τη φιλοσοφία του, που δίνει έμφαση στην κατοχή μπάλας, στη γρήγορη κυκλοφορία και στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών με υψηλή τεχνική ποιότητα. Ο Ζοργκάν ταίριαξε απόλυτα σε αυτή τη φιλοσοφία. Έμαθε να παίζει υπό πίεση, να ζητά συνεχώς την μπάλα, να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και να παίρνει αποφάσεις σε ελάχιστο χρόνο.

Το 2018 έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την Παραντού ΑΚ και έγινε μάλιστα ο πρώτος ποδοσφαιριστής γεννημένος μετά το 2000 που αγωνίστηκε στην κορυφαία κατηγορία της Αλγερίας. Μέχρι το 2021 κατέγραψε 87 συμμετοχές και 9 γκολ, δείχνοντας πως ήταν έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Η μεταγραφή στη Σαρλερουά και η ευρωπαϊκή ωρίμανση

Το καλοκαίρι του 2021 η Σαρλερουά αποφάσισε να επενδύσει πάνω του, αποκτώντας τον από την Παραντού. Η μετακίνηση στο Βέλγιο ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ της καριέρας του. Το βελγικό πρωτάθλημα αποτελεί έναν ιδανικό χώρο ανάπτυξης για νεαρούς ποδοσφαιριστές, καθώς συνδυάζει τεχνική ποιότητα, υψηλό ρυθμό και πολλές ευκαιρίες συμμετοχής. Ο Ζοργκάν εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία και σταδιακά εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή της Σαρλερουά.

Σε τέσσερις σεζόν κατέγραψε 140 συμμετοχές και 10 γκολ, ενώ παράλληλα βελτίωσε σημαντικά το παιχνίδι του. Από ένας ταλαντούχος μέσος έγινε ένας ώριμος ποδοσφαιριστής που μπορούσε να καθορίζει τον ρυθμό ενός αγώνα. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες. Τότε είχε ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων όπως η Άντερλεχτ και η Λιόν, όμως η Σαρλερουά κατάφερε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Ένας μέσος που παίζει ως «καλλιτέχνης»

Η μεγαλύτερη αρετή του Αντέμ Ζοργκάν είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την μπάλα. Η εικόνα του μέσα στο γήπεδο θυμίζει έναν ποδοσφαιριστή που έχει πάντα ένα επιπλέον δευτερόλεπτο σκέψης. Παίζει με το κεφάλι ψηλά, σκανάρει συνεχώς τον χώρο και επιλέγει την καλύτερη λύση πριν καν φτάσει η μπάλα στα πόδια του.

Έχει εξαιρετική ικανότητα να κατεβαίνει χαμηλά στην ανάπτυξη, να παίρνει την πρώτη πάσα από την άμυνα και να μεταφέρει το παιχνίδι προς την επίθεση. Οι κάθετες μεταβιβάσεις του, η ακρίβεια στις αλλαγές παιχνιδιού και η ψυχραιμία του υπό πίεση είναι στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό.

Ένας χαρακτηριστικός τρόπος παιχνιδιού του είναι η κίνηση με την μπάλα υπό πίεση. Δεν βιάζεται να απομακρύνει την κατοχή, αλλά προσπαθεί να προσελκύσει τον αντίπαλο και στη συνέχεια να δημιουργήσει χώρο με μία έξυπνη πάσα. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί αναλυτές τον συγκρίνουν με τον τύπο μέσων που αναζητούν κορυφαίες ομάδες: ποδοσφαιριστές που μπορούν να ελέγχουν τον ρυθμό και όχι απλώς να ακολουθούν το παιχνίδι.

Το προφίλ του σύγχρονου box-to-box χαφ

Ο Ζοργκάν διαθέτει ένα σπάνιο μείγμα τεχνικής και φυσικών προσόντων. Με ύψος 1,84 μ., έχει δυνατή παρουσία στις μονομαχίες, ενώ η αντοχή του του επιτρέπει να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι καθαρό «6άρι» και ούτε ένας κλασικός επιτελικός μέσος. Είναι ο παίκτης που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο ρόλους.

Μπορεί να:

οργανώσει από χαμηλά την επίθεση

μεταφέρει την μπάλα με προοδευτικές μετακινήσεις

πιέσει ψηλά τον αντίπαλο

κερδίσει δεύτερες μπάλες

υποστηρίξει την άμυνα όταν η ομάδα χάνει την κατοχή.

Η ικανότητά του να χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς τον κάνει απρόβλεπτο για τους αντιπάλους.

Η νέα εποχή στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Το 2025 ο Ζοργκάν έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, μετακομίζοντας στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε ιδανική. Η ομάδα των Βρυξελλών έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο που βασίζεται στην ένταση, στη σωστή τακτική λειτουργία και στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών με μεταπωλητική αξία. Στην Ουνιόν βρήκε το περιβάλλον που ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του.

Ο ρόλος του είναι κομβικός: συμμετέχει στην πρώτη ανάπτυξη, ελέγχει τον ρυθμό, δημιουργεί αριθμητικά πλεονεκτήματα, βοηθά στις μεταβάσεις, δίνει ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές. Στον τελικό του Κυπέλλου Βελγίου απέναντι στην Άντερλεχτ, η εμφάνισή του επιβεβαίωσε ξανά την ποιότητά του. Η ενέργεια, η τεχνική του και η ικανότητά του να διαβάζει τις φάσεις έκαναν πολλούς scouts να μιλήσουν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια. Είχε τεράστιο μερίδιο επιτυχίας στην τριάρα που έφερε την κούπα.

Το ενδιαφέρον από την Premier League

Η αγγλική αγορά έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Ομάδες όπως η Εβερτον, η Ίπσουιτς, η Σαουθάμπτον και η Μίντλεσμπρο έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για τον ποδοσφαιριστή, καθώς θεωρούν ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι scouts και γενικά τα ποδοσφαιρικά στελέχη έχουν ξεχωρίσει ως προς εκείνον:

την ποιότητά του στις μεταβιβάσεις

την αντοχή του στον υψηλό ρυθμό

την ταχύτητα σκέψης του

την ικανότητά του να παίζει κάθετα

τη φυσική του κατάσταση

Η Premier League αναζητά ολοένα και περισσότερο χαφ που μπορούν να κάνουν περισσότερες από μία δουλειές μέσα στο γήπεδο. Ο Ζοργκάν ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία.

Η Εθνική Αλγερίας και η μεγάλη πρόκληση

Ο Ζοργκάν έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Αλγερίας πριν φτάσει στην πρώτη ομάδα. Παρά τις καλές εμφανίσεις του σε συλλογικό επίπεδο, ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς επέλεξε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον πιο έμπειρο Ναμπίλ Μπεταλέμπ, κάτι που δημιούργησε συζήτηση στους φίλους της Εθνικής. Ωστόσο, η ποιότητα και η σταθερότητά του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της Αλγερίας τα επόμενα χρόνια.

Η αξία και το επόμενο μεγάλο βήμα

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ γνωρίζει πως έχει στα χέρια της έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική ζήτηση. Το συμβόλαιό του έως το 2029 της δίνει ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις. Η αξία του εκτιμάται περίπου στα 10 εκατ. ευρώ, όμως ο βελγικός σύλλογος αναμένεται να συζητήσει μόνο για προτάσεις που θα ξεπερνούν αυτό το ποσό.

Από το Σετίφ και την Παραντού, στη Σαρλερουά και πλέον στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, κάθε σταθμός της καριέρας του τον έχει οδηγήσει πιο κοντά στο κορυφαίο επίπεδο.

Με την ποιότητα, την ποδοσφαιρική ευφυΐα και τη συνολική του παρουσία, ο Ζοργκάν δεν είναι απλώς ένας ακόμη καλός μέσος. Είναι ένας χαφ που έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει η επόμενη μεγάλη εξαγωγή του βελγικού ποδοσφαίρου προς την ελίτ της Ευρώπης.

Τι έκανε η Ουνιόν για την περίπτωση της πώλησής του και ο Ολυμπιακός

Η Ουνιόν θεωρεί τον Ζοργκάν ένας σταρ του κέντρου. Στην βελγική ομάδα έχουν την καλύτερη δυνατή άποψη για τον χαφ τους και για την περίπτωση πώλησής του είχαν ενεργοποιηθεί τσεκάροντας παίκτες σε Αλγερία και Γαλλία.

Το ιδανικό για αυτούς - στην περίσταση που δοθεί με μεταγραφή - θα ήταν να βρισκόταν ένας Αλγερινός με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Πρόκειται δε για έναν παίκτη που είχε φτάσει στο σημείο να γράφεται για αυτό ότι ήταν ποσό στα 20-25 εκατ. ευρώ θα ήταν επαρκές για να πάρει μεταγραφή. Από την άλλη ο Ολυμπιακός που έχει ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη έχει σκανάρει ήδη τις ικανότητες του Ζοργκάν και το τι μπορεί να προσφέρει. Εξού και τον έβαλε στη λίστα του για την ενίσχυση του κέντρου του. Διότι μπορεί απλά είναι ένας παίκτης ικανός να ανεβάσει το επίπεδο μίας ομάδας, ήτοι το επίπεδο του άξονά της.

Οι τελευταίες χρονιές του Ζοργκάν

2025-2026: 51 αγώνες με 4 γκολ και 9 ασίστ

2024-2025: 41 αγώνες με 1 γκολ και 6 ασίστ

2023-2024: 29 αγώνες με 2 γκολ και 5 ασίστ

2022-2023: 33 αγώνες με 4 γκολ και 8 ασίστ

2021-2022: 37 αγώνες με 3 γκολ και 6 ασίστ

Τα stats του Ζοργκάν ανά ομάδα

Σαρλερουά: 140 αγώνες με 10 γκολ και 25 ασίστ

Παπαντού AC: 87 αγώνες με 9 γκολ και 5 ασίστ

Ουνιόν Σεν Σιλουάζ: 51 αγώνες με 4 γκολ και 9 ασίστ

Τα stats του Ζοργκάν στην Εθνική Αλγερίας