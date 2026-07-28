Ζοργκάν - Ολυμπιακός: Στη λίστα των Πειραιωτών ο μέσος της Ουνιόν
Εντείνει τις προσπάθειές του ο Ολυμπιακός για να κλείσει έναν χαφ από ένα καλό Πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Πέραν του Τιτραουί της Σαρλερουά το νέο όνομα που βρίσκεται στη λίστα των Ερυθρόλευκων είναι αυτό του 26χρονου Αντέμ Ζοργκάν.
Με ύψος 1.84 είναι κυρίως οκτάρι αλλά παίζει και εξάρι και δεκάρι. Ανήκει στην Ουνιόν Σεν Σιλουάζ ενώ έχει θητεύσει και στη Σαρλερουά. Πέρυσι είχε 51 αγώνες με 4 γκολ και 9 ασίστ ενώ έχει χριστεί διεθνής με την Αλγερία. Μπορείτε να δείτε πιο κάτω και στο 1.20 του βίντεο το γκολ του με την Ουνιόν κόντρα στη Γαλατά.
Οι χρονιές του Ζοργκάν
- 2025-2026: 51 αγώνες με 4 γκολ και 9 ασίστ
- 2024-2025: 41 αγώνες με 1 γκολ και 6 ασίστ
- 2023-2024: 29 αγώνες με 2 γκολ και 5 ασίστ
- 2022-2023: 33 αγώνες με 4 γκολ και 8 ασίστ
- 2021-2022: 37 αγώνες με 3 γκολ και 6 ασίστ
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