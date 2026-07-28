Ο 26χρονος και έμπειρος Αλγερινός μέσος έχει προστεθεί στη λίστα της ομάδας του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής.

Εντείνει τις προσπάθειές του ο Ολυμπιακός για να κλείσει έναν χαφ από ένα καλό Πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Πέραν του Τιτραουί της Σαρλερουά το νέο όνομα που βρίσκεται στη λίστα των Ερυθρόλευκων είναι αυτό του 26χρονου Αντέμ Ζοργκάν.

Με ύψος 1.84 είναι κυρίως οκτάρι αλλά παίζει και εξάρι και δεκάρι. Ανήκει στην Ουνιόν Σεν Σιλουάζ ενώ έχει θητεύσει και στη Σαρλερουά. Πέρυσι είχε 51 αγώνες με 4 γκολ και 9 ασίστ ενώ έχει χριστεί διεθνής με την Αλγερία. Μπορείτε να δείτε πιο κάτω και στο 1.20 του βίντεο το γκολ του με την Ουνιόν κόντρα στη Γαλατά.

Οι χρονιές του Ζοργκάν