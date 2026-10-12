Γαλλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για την πρόταση της Λυών προς τον Ολυμπιακό για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που απορρίφθηκε.

Μετά από ένα καλοκαίρι που φαινόταν πως όλα βρίσκονταν στον αέρα, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παρέμεινε εν τέλει στο ρόστερ του Ολυμπιακού, έχοντας μάλιστα «αυξημένο» ρόλο, ελέω του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο Ουκρανός φορ έχει μέχρι ώρας 5 συμμετοχές και ένα γκολ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ αγωνίστηκε και στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (11/10) με τον Παναθηναϊκό, που βρήκε την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ νικήτρια με 1-0.

Όπως φαίνεται όμως και με βάση ενός δημοσιεύματος του Sport.fr, η Λιόν, στην οποία ο υψηλόσωμος στράικερ είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού τον περασμένο Ιανουάριο, έκανε προσπάθειες μέχρι και το τέλος της μεταγραφικής περιόδου για να τον αποκτήσει μόνιμα. Σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, οι Γάλλοι προσέφεραν στον Ολυμπιακό ένα ποσό λίγο χαμηλότερο των 5 εκατ. ευρώ, με τους Πειραιώτες να βάζουν... στοπ και να κρατούν στο λιμάνι τον Γιάρεμτσουκ.

Η αναφορά:

«Η Λιόν επιδίωξε να ενισχύσει την επίθεσή της με έναν ακόμη επιθετικό, μετά την απόκτηση του Λοΐς Οπεντά. Ένας από τους βασικούς υποψήφιους ήταν ο Ουκρανός επιθετικός Ρομάν Γιαρεμτσούκ, ο οποίος είχε αγωνιστεί ήδη στον γαλλικό σύλλογο ως δανεικός στο τέλος της προηγούμενης σεζόν.

Το αγωνιστικό προφίλ του Ουκρανού ταίριαζε απόλυτα στα «θέλω» του προπονητή Πάουλο Φονσέκα, καθώς ο Γιαρεμτσούκ μπορεί να αγωνιστεί ως κλασικός σέντερ φορ και διακρίνεται για την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι.

Ωστόσο, η κίνηση για την επιστροφή του επιθετικού της Λιόν δεν καρποφόρησε. Σύμφωνα με το Sport.fr, ο γαλλικός σύλλογος προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για ποσό μεταγραφής χαμηλότερο από τα 5 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν στην αρχική συμφωνία.

Η ελληνική πλευρά αρνήθηκε να υποχωρήσει, δεδομένου ότι ο Γιάρεμτσουκ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Κατά συνέπεια, ο νεαρός Ρεμί Γκιμπέρ θα αποτελέσει τη λύση για την αναπλήρωση του Οπέντα τη φετινή σεζόν».