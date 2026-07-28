Όταν ο Πεπ έπεσε στο χορτάρι και στάθηκε πάλι στα πόδια του χάρη στον Ορτέγκα: «Είναι από τους καλύτερους που έχω δει στη ζωή μου»

Ο Στέφαν Ορτέγκα βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος για χάρη του Ολυμπιακού και το Gazzetta θυμήθηκε την απόκρουση που χάρισε ένα πρωτάθλημα στη Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρντιόλα.

Στην Ελλάδα θα πατήσει το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) ο Στέφαν Ορτέγκα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον αντί-Τζολάκη.

Ο 33χρονος πορτιέρε έμεινε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ πριν λίγες εβδομάδες όμως κουβαλά ένα γεμάτο βιογραφικό με αποκορύφωμα τα τέσσερα του χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και το Champions League.

Μάλιστα η συμβολή του ήταν καθοριστική στο πρωτάθλημα του 2023/24 καθώς είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο viral στιγμές του Πεπ Γκουαρντιόλα στον αγγλικό σύλλογο αλλά και από τις αποκρούσεις που έκριναν ένα ολόκληρο πρωτάθλημα.

Έχουμε φτάσει στις τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν 2023/24 και η Μάντσεστερ Σίτι μάχεται με την Άρσεναλ για την κορυφή της Premier League. Οι πολίτες βρίσκονται στο -1 από τους κανονιέρηδες και απομένει το εξ αναβολής παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής ανάμεσα στη Σίτι και τη Τότεναμ και το φινάλε της σεζόν.

Σε περίπτωση που οι πολίτες δεν κέρδιζαν τα «σπιρούνια», η Άρσεναλ θα είχε το πάνω χέρι στην τελευταία αγωνιστική για την κατάκτηση του τίτλου. Φτάνουμε στο 85ο λεπτό, με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 0-1 υπέρ της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ακάντζι κάνει τραγικό λάθος στα μετόπισθεν, δίνοντας την ευκαιρία στον Σον να φύγει μόνος του στην αντεπίθεση.

Ο Κορεάτης επιθετικός βγήκε μόνος του τετ-α-τετ με τον Ορτέγκα, με τον Γερμανό πορτιέρε να αποκρούει εντυπωσιακά την προσπάθεια του διεθνή φορ και να προσφέρει στη Μάντσεστερ Σίτι το πρωτάθλημα και στον πλανήτη μία απίστευτη στιγμή του Γκουαρντιόλα, ο οποίος έπεσε στο έδαφος στην εικόνα του Σον να φεύγει μόνος του στην επίθεση.

Pep Guardiola🗣:



“Stefan Ortega saved us, otherwise Arsenal would have been Premier League champions.” pic.twitter.com/vvrsgKLpzY — Players Sayings (@PlayersSayings) May 15, 2024

Εν τέλει ο Χάαλαντ βρήκε και δεύτερο τέρμα στα τελευταία λεπτά και έτσι ήρθε ένα σπουδαίο διπλό που ανέβασε τη Σίτι στην κορυφή και στο +2 από την Άρσεναλ, το οποίο έμεινε και με το φινάλε στην τελευταία αγωνιστική, με τους «πολίτες» να στέφονται πρωταθλητές.

Άξιο αναφοράς ότι ο Ορτέγκα είχε μπει ως αλλαγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι στο 69ο λεπτό, στη θέση του τραυματία Έντερσον και σχεδόν 15' μετά πραγματοποίησε αυτή τη σπουδαία επέμβαση.

💬🩵 Pep Guardiola « : Stefan Ortega nous a sauvé, sinon Arsenal est champion de Premier League. »



Quelle entrée incroyable du gardien de Manchester City hier. 🧤 pic.twitter.com/UmmGgRvf2u — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) May 15, 2024

Βέβαια, μετά τον συγκεκριμένο αγώνα, ήρθε και η μεγάλη αποθέωση από τον Καταλανό προπονητή, ο οποίος έσταξε... μέλι για τον Στέφαν Ορτέγκα σχετικά με αυτή την απόκρουση.

«Απίστευτη επέμβαση. Ο Ορτέγα έχει αυτό το ταλέντο. Στο ένας εναντίον ενός είναι από τους καλύτερους που έχω δει στη ζωή μου! Θυμίζει γερμανική σχολή, που δεν πέφτει, μένει όρθιος. Πάντα τον εμπιστεύομαι»