Το Gazzetta σας συστήνει το next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου, Κωνσταντίνο Καρανδρίκα που, πλέον, ζει το δικό του όνειρο ως μέλος της Μπάγερν Μονάχου

Ένα ακόμα μεγάλο deal για τον Ατρόμητο καθώς προχώρησε στην πώληση του ταλαντούχου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου, προσθέτοντας το ελληνικό στοιχείο σε μία από τις κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης.

Ο 17χρονος αμυντικός ανακοινώθηκε από τους Βαυαρούς και ετοιμάζεται να ζήσει το δικό του όνειρο στη Γερμανία ως μέλος ενός κλαμπ από την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωστόσο δεν ήταν τόσο απλό για να φτάσει μέχρι εδώ.

Το Gazzetta σας συστήνει ένα από τα μεγάλα next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου και εξηγεί πως ο ποδοσφαιριστής έφτασε μέχρι τη σημερινή (27/07) ανακοίνωση.

Μιλάμε για ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο (21 του μηνός) του 2009 και από νεαρή ηλικία έδειξε ότι το ποδόσφαιρο θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ζωή του. Μαζί με τα άλλα δύο αδέρφια του είχαν βάλει το άθλημα στην καθημερινότητα τους, με τον μικρό Κωνσταντίνο να κάνει τα πρώτα του βήματα στον Ηρακλή Περιστερίου.

Το γήπεδο ήταν στη γειτονιά του και το ταλέντο του φαινόταν από αρκετή νεαρή ηλικία. Τον Γενάρη του 2023, ο υπεύθυνος σκάουτινγκ του Ατρομήτου, Τόλης Αποστόλου τον είδε σε ένα παιχνίδι Κ14 της ΕΠΣΑ όπου ο Ηρακλής Περιστερίου έπαιζε κόντρα στον Άρη Πετρούπολης.

Τα δείγματα από το συγκεκριμένο ματς ήταν αρκετά για να υπάρξει άμεση ενημέρωση προς την ομάδα και εν τέλει ο 14χρονος ποδοσφαιριστής να μετακινηθεί στα φυτώρια της ΠΑΕ.

Η σωματοδομή του έκανε τη διαφορά από την πρώτη στιγμή όπως και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, ωστόσο όταν τον είδε ο άνθρωπος του Ατρομήτου, σε εκείνο το παιχνίδι έπαιζε ως αμυντικός χαφ. Στο «αστέρι» μετακινήθηκε στη θέση του στόπερ, όπου έλαμψε ακόμη περισσότερο.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της ομάδας έπεσαν... πάνω του ως προς την εξέλιξη του. Προπονητές, φυσιοθεραπευτές, μέλη του σταφ, φροντιστές. Όλα με στόχο την σωστή εξέλιξη του νεαρού αμυντικού, ο οποίος ξεχώριζε για την ταχύτητα αλλά και τον τρόπο που χειριζόταν την μπάλα ενώ βλέπει τον κόσμο από το 1,90 μ.

Στην αρχή ενσωματώθηκε στην Κ15 αλλά πολύ σύντομα έφτασε να γίνει μόνιμο μέλος της Κ17 παρότι ήταν μικρότερος σε ηλικία και την περσινή σεζόν, έγινε αντιληπτός από έναν σκάουτ της Μπάγερν Μονάχου που βρισκόταν στην Ελλάδα για να τσεκάρει ματς των ακαδημιών.

Ο Καρανδρίκας τον εντυπωσίασε σε τέτοιο βαθμό που αμέσως ζητήθηκε να πάει για δοκιμαστικά στη Γερμανία. Τον είδε σε μόλις ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταξύ του Ατρομήτου αλλά και της FIFA για να μπορέσει ο παίκτης να βρεθεί στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών.

Τον περασμένο Γενάρη βρέθηκε για μία εβδομάδα στο πρώτο μέρος των δοκιμαστικών και μετά από 1,5 μήνα κλήθηκε εκ νέου για ακόμη μία εβδομάδα, έχοντας δίπλα του τους δύο μάνατζερ του, τον Χρήστο Αποστόλου και τον Μιχάλη Ρέτσο (αδερφός του Παναγιώτη).

Έπειτα από δύο μήνες, ο παίκτης και ο Ατρόμητος ενημερώθηκαν ότι η Μπάγερν Μονάχου θέλει να αγοράσει τον ποδοσφαιριστή και να τον εντάξει στις ακαδημίες της. Ένα deal που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες και ο παίκτης βρίσκεται εκεί από την περασμένη Δευτέρα.

Όσον αφορά την Μπάγερν Μονάχου, τα σχόλια τα οποία συνόδευσαν τον Καρανδρίκα ήταν αποθεωτικά. Οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου είχαν μείνει πλήρως ικανοποιημένοι τόσο για το αγωνιστικό σκέλος όσο και για τον χαρακτήρα του και περιμένουν να αρχίσει τη συνεργασία τους και να ενταχθεί στους νέους ρυθμούς του συλλόγου.

Μάλιστα, λίγες μέρες πριν ταξιδέψει για το Μόναχο, δύο άνθρωποι της Μπάγερν που είχαν μιλήσει μαζί του όταν ήταν στη Γερμανία, ταξίδεψαν στην Ελλάδα και δείπνησαν με την οικογένεια του παίκτη και γενικότερα συλλέξαν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον ίδιο.

Η φωτογραφία έξω από το δωμάτιο του στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν

Ο 17χρονος αμυντικός θα μείνει στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν Μονάχου ενώ στα δοκιμαστικά, έξω από το δωμάτιο που έμενε, υπήρχε το όνομά του και η φωτογραφία του από τον Ατρόμητο.

Τέλος, είναι άξιο αναφοράς ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτή του Χρήστου Αλεξίου, με τη μόνη διαφορά ότι ο νυν στόπερ της ΑΕΚ είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τον Ατρόμητο στην Ίντερ το 2021 και στη συνέχεια παρέμεινε στο Μιλάνο με κανονική μεταγραφή φτάνοντας σε τίτλους και φουλ συμμετοχές με την Πριμαβέρα του συλλόγου.