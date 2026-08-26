Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ πριν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Όλα έτοιμα για την ιστορική μάχη του ΟΦΗ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play offs του Europa League με φόντο την πρόκριση στο League Phase της διοργάνωσης.
Ο Χρήστος Κόντης έκανε ξεκάθαρο ότι οι Κρητικοί θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο έχοντας στο μυαλό τους ότι δεν έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και ότι το 3-0 του πρώτου αγώνα αποτελεί απλώς ένα προβάδισμα και τίποτα παραπάνω.
Ο σύλλογος πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο Vasil Levski, εκεί όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Πέμπτης (26/08, στις 21:00 από το Gazzetta) και είναι έτοιμος για το παιχνίδι, με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει μόνο τον Λέγια-Ισέκα που έμεινε στο Ηράκλειο λόγω ενοχλήσεων.
Την προπόνηση παρακολούθησαν από κοντά τόσο ο Ηλίας Πουρσανίδης όσο και ο Χρήστος Καρυπίδης αλλά και ο πρόεδρος της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης.
Όσον αφορά την εντεκάδα, ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να συνεχίσει με την ίδια... συνταγή με το πρώτο παιχνίδι, έχοντας τον Χριστογεώργο στο τέρμα, τους Σιέλη, Πούγγουρα και Κωστούλα στην τριάδα της άμυνας ενώ ο Αθανασίου και ο Αποστολάκης θα είναι στα άκρα ως φουλ μπακ.
Ο Μπουχαλάκης θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Ανδρούτσο ενώ ο Αϊτόρ θα είναι ως 9άρι έχοντας τον Φούντα και τον Νους στα άκρα.
Οι παίκτες του ΟΦΗ προπονούνται στο Βασιλ Λέφσκι ενόψει του ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2026
Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης pic.twitter.com/qYlxOAsnzQ
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