Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ πριν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play offs του Europa League. Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης.

Όλα έτοιμα για την ιστορική μάχη του ΟΦΗ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play offs του Europa League με φόντο την πρόκριση στο League Phase της διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Κόντης έκανε ξεκάθαρο ότι οι Κρητικοί θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο έχοντας στο μυαλό τους ότι δεν έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και ότι το 3-0 του πρώτου αγώνα αποτελεί απλώς ένα προβάδισμα και τίποτα παραπάνω.

Ο σύλλογος πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο Vasil Levski, εκεί όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Πέμπτης (26/08, στις 21:00 από το Gazzetta) και είναι έτοιμος για το παιχνίδι, με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει μόνο τον Λέγια-Ισέκα που έμεινε στο Ηράκλειο λόγω ενοχλήσεων.

Την προπόνηση παρακολούθησαν από κοντά τόσο ο Ηλίας Πουρσανίδης όσο και ο Χρήστος Καρυπίδης αλλά και ο πρόεδρος της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης.

Όσον αφορά την εντεκάδα, ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να συνεχίσει με την ίδια... συνταγή με το πρώτο παιχνίδι, έχοντας τον Χριστογεώργο στο τέρμα, τους Σιέλη, Πούγγουρα και Κωστούλα στην τριάδα της άμυνας ενώ ο Αθανασίου και ο Αποστολάκης θα είναι στα άκρα ως φουλ μπακ.

Ο Μπουχαλάκης θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Ανδρούτσο ενώ ο Αϊτόρ θα είναι ως 9άρι έχοντας τον Φούντα και τον Νους στα άκρα.