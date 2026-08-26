Από τον ΟΦΗ στο Champions League ο Βάλντας Νταμπράουσκας, που οδήγησε τη Σαμπάχ Μπακού στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Σαμπάχ διέλυσε με 5-2 (συνολικό σκορ 6-4) στην παράταση τη Χάποελ Μπερ Σεβά και έγραψε ιστορία καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχοντας ως... αρχιτέκτονα τον άλλοτε προπονητή του ΟΦΗ, Βάλντας Νταμπράουσκας.

Πρόκειται για μια στιγμή-μνημείο για τον σύλλογο του Αζερμπαϊτζάν, που ιδρύθηκε -μόλις- το 2017. Το «ονειρικό» ταξίδι της ομάδας ξεκίνησε τον Ιούλιο με τους προκριματικούς και συνεχίζεται για τη Σαμπάχ στην ελίτ του ποδοσφαίρου.

Από το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στα... αστέρια

Ο πρώην κόουτς του ΟΦΗ, Βάλντας Νταμπράουσκας, δεν κατάφερε να διακριθεί ως παίκτης και γρήγορα στράφηκε στην προπονητική. Το 2002, στα 25 του, έλαβε μέρος στη λιθουανική έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και αποκόμισε ως έπαθλο 4.000 λιθουανικά λίτα (περίπου 1.160 ευρώ).

Με αυτά τα χρήματα ταξίδεψε στην Αγγλία όπου σπούδασε Αθλητική Επιστήμη και Προπονητική στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. «Τότε, ήταν όσος ήταν ο ετήσιος μισθός σου στη Λιθουανία», είχε δηλώσει ο Νταμπράουσκας στο «FourFourTwo». «Τα χρήματα έφτασαν για περίπου έναν μήνα, μετά αναγκάστηκα να κάνω μερικές δουλειές μερικής απασχόλησης», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μετέπειτα ακολούθησαν οι ακαδημίες των Φούλαμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρέντφορντ. Η πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής ήταν στους Κίνγκσμπερι Λόντον Τάιγκερς. Έπειτα ακολούθησε η περιήγησή του σε πολλές ομάδες της Ευρώπης. Ζαλγκίρις, ΡΦΣ, Γκόριτσα Λουντογκόρετς, Χάιντουκ Σπλιτ, Ομόνοια και έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον ΟΦΗ.

Στην Κρήτη έφτασε το καλοκαίρι του 2022 και σε έναν χρόνο μέτρησε 13 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες πριν την αποχώρησή του τον Ιούλιο του 2023. Στο Αζερμπαϊτζάν για λογαριασμό της Σαμπάχ έφτασε τον Ιούλιο του 2025 και την Τρίτη (25/08) την οδήγησε για πρώτη φορά στη βραχυχρόνια ιστορία της στα... αστέρια.

«Δεν είμαι εγώ, είναι οι παίκτες και μια δόση τύχης. Όταν χάνεις μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και το τελευταίο γκολ έρχεται στο 90+4’, τότε πρόκειται για τύχη. Ευχαριστώ τους παίκτες που συνέχισαν να πιστεύουν», υπογράμμισε μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση της ομάδας του.

Την Πέμπτη (27/08) ο σύλλογος του Μπακού θα μάθει τι του... επιφυλάσσει η κληρωτίδα του Champions League, όπου θα δει το όνομά του να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς κολοσσούς.

Υπενθυμίζεται ότι στη Σαμπάχ αγωνίζεται και ο Πολωνός αριστερός μπακ, Τιμοτέους Πούχατς, που πέρασε για ένα... φεγγάρι από τα μέρη μας φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2022-23.

2017'de kurulan Sabah FK'yı, Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Litvanya'lı Valdas Dambrauskas, 2000 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.



Yarışmada kazandığı para ile İngiltere'de antrenörlük kursuna katıldı.



2007 yılında İngiltere dokuzuncu lig ekibi Kingsbury… pic.twitter.com/UISafoaP2a — Buzz Spor (@buzzspor) August 25, 2026