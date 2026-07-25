Ολυμπιακός - Άλκμααρ: Ο διάλογος Μεντιλίμπαρ - Ροντινέι
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Ο Μεντιλίμπαρ και ο Ροντινέι είχαν διάλογο μετά το φάουλ του Βραζιάνου σε αντίπαλο.
Στα πρώτα λεπτά του φιλικού με την Άλκμααρ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έπειτα από ένα φάουλ του Ροντινέι, όπου πήγε να τον αποφύγει ο αντίπαλός του έκανε παρατήρηση στον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ χαφ, ο οποίος είπε τη δική του άποψη στον προπονητή του.
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