Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος ήδη βρίσκεται στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Άρη και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Όλα έγιναν γρήγορα στην περίπτωση του 34χρονου Αργεντίνου ακραίου επιθετικού καθώς μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (24/7) αλλά και την υπογραφή διετούς συμβολαίου συνεργασίας με τον Άρη, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος μετέβη στην Ιταλία και στο αθλητικό κέντρο στο οποίο έχει καταλύσει η αποστολή των «κίτρινων». Μάλιστα, ο έμπειρος ακραίος επιθετικός αναμένεται να πάρει μέρος και στην προπόνηση της ομάδας, όχι φυσικά και στον προγραμματισμένο φιλικό αγώνα (26/7, 11:30) με την U23 της Αταλάντα.

Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος θα αγωνιστεί στο ελληνικό Πρωτάθλημα για 5η σεζόν καθώς πέραν της περσινής χρονιάς στον Λεβαδειακό είχε προηγηθεί μια τριετία στον Παναθηναϊκό.