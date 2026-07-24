Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που έρχονται για να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρώτο του ματς με την Πάκσι, αλλά και τις μεταγραφικές εξελίξεις στις ελληνικές ομάδες.
Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αντβέρπ στο πρωτελευταίο φιλικό του πριν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Σέντρα στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Αντβέρπ - Ολυμπιακός (20:00, Cosmote Sport 1, LIVE από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.