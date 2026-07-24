Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και το Αντβέρπ - Ολυμπιακός.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που έρχονται για να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρώτο του ματς με την Πάκσι, αλλά και τις μεταγραφικές εξελίξεις στις ελληνικές ομάδες.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αντβέρπ στο πρωτελευταίο φιλικό του πριν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Σέντρα στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας