Ολυμπιακός: Τα ονόματα για την ευρωπαϊκή λίστα, που θα δοθεί σε μία εβδομάδα

Ο Κώστας Νικολακόπουλος κάνει μία πρώτη προσέγγιση στο blog του στο Gazzetta για τη λίστα του Ολυμπιακού ενόψει των αγώνων του με την ολλανδική ΝΕΚ.

Σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 30 του μήνα, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην ΟΥΕΦΑ τη λίστα με τους παίκτες του που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με τη ΝΕΚ για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Και το ερώτημα θα είναι, ως συνήθως, ποιοι ξένοι παίκτες θα μείνουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Διότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή την στιγμή 20 ξένους και έχει δικαίωμα να δηλώσει μάξιμουμ 17. Οι 20 ξένοι είναι οι Πόποβιτς, Μαφέο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Πιρόλα, Σμάϊλοβιτς, Κάρμο, Έσε, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Αντρέ Λουίς, Ζέλσον, Ρόκα, Ζότα, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Κλέϊτον, Γιάρεμτσουκ.

Άρα, τρεις πρέπει να μείνουν εκτός λίστας. Ίσως ο Κλέϊτον που έχει θλάση, ίσως ο Σιπιόνι που έχει πρόβλημα στον ώμο, ίσως ο Ταρέμι, που λέγεται ότι θα αποχωρήσει; Εκτιμήσεις είναι αυτές. Άλλωστε, υπάρχει ακόμη μία εβδομάδα για να τσεκάρει την κατάσταση ο Μεντιλίμπαρ, σε συνεργασία για κάποιες περιπτώσεις και με το ιατρικό τιμ.

Προφανώς ρόλο στις τελικές επιλογές θα παίξουν και τα δύο φιλικά αύριο και μεθαύριο με την Άντβερπ και την ΑΖ Άλκμααρ, στα οποία λογικά θα δούμε και τους Ρέτσο και Μουζακίτη, που είχαν τραυματισμούς από το πρώτο κιόλας φιλικό. Πιθανότατα θα δούμε κάποια διαστήματα και τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι, που μόλις ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία, λόγω των υποχρεώσεων τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Να λάβουμε δε υπόψιν μας ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν σταματάει να ζητάει να φύγουν παίκτες, άμεσα, διότι αυτή την στιγμή δουλεύει με 30, αριθμός απαγορευτικός για τα δικά του δεδομένα. Υπάρχουν οι 20 ξένοι και 10 Έλληνες: Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Φορτούνης, Μασούρας, Στουρνάρας και οι πιο μικροί (Φίλης, Κουτσίδης, Σιώζος, Κουτσίδης). Ήδη, με την παρουσία σήμερα του Σάλιακα γίνονται 11 οι Έλληνες και συνολικά 31. Και θα γίνουν 32 σύντομα με την προσθήκη ενός κεντρικού χαφ…

Παρεμπιπτόντως, για τον Κλέϊτον, που όλοι τον θεωρούν δεδομένα εκτός ρόστερ του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν (μάλλον όχι παράλογα, βάσει εικόνας και μη κοινοτικού διαβατηρίου), υπάρχουν φωνές εντός Ολυμπιακού, που υποστηρίζουν ότι πρέπει να παραμείνει και δη ψηλά στην ιεραρχία των φορ!

Άσχετο: Η ΑΕΚ, σύμφωνα με πληροφορία από το Ισραήλ, έφτασε στο σημείο να ανεβάσει την προσφορά της στα 4,5 εκ. Ευρώ για τον Κάνγκουα, ανήμερα του αγώνα της Χάποελ Μπερ Σέβα με τη Βίκινγκουρ. Με τους Ισραηλινούς, όμως, να αρνούνται και να επιμένουν στην χρησιμοποίηση του Αφρικάνου χαφ. Το ωραίο είναι ότι, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, κι ο δεύτερος στόχος της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, κι αυτός έπαιξε προκριματικά κι έτσι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέϊ οφ του Τσάμπιονς Λιγκ με την ΑΕΚ, εάν αποκτηθεί.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Εξυπακούεται ότι για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σάλιακα, που είναι έτοιμη απ΄ όλες τις πλευρές, πρέπει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις που προφανώς θα γίνουν στην Ολλανδία, όπου και προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός.

Χθες ο Έλληνας μπακ είχε την ατυχία να τραυματιστεί στην τελευταία του προπόνηση με τη Σεν Πάουλι. Δεν πρέπει να είναι κάτι το σοβαρό, αλλά στο ρεπορτάζ της γερμανικής ομάδας δόθηκε έμφαση στο γεγονός, γιατί ο Σάλιακας είχε κι άλλες ατυχίες στην προετοιμασία της ομάδας του.

Λογικά, πάντως, δεν θα υπάρξει πρόβλημα κι ο Σάλιακας θα γίνει άμεσα η…τρίτη φετινή επιστροφή στον Ολυμπιακό μετά από εκείνες των Φορτούνη και Κάρμο, με ανοικτή και μία τέταρτη, του Ζοζέ Σα! Κι έχει σημασία να καταγράψω την πληροφορία ότι και άλλη μεγάλη ομάδα στο πρωτάθλημα μας ήθελε τον 30χρονο παίκτη…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔