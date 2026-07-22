Ολυμπιακός: Οι δοκιμές που θα ξαναγίνουν κι οι δοκιμές που δεν θα ξαναγίνουν…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο Gazzetta διαπιστώσεις από όσα δείχνει ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Είναι λογικό να κάνει δοκιμές ο Μεντιλίμπαρ στα φιλικά του Ολυμπιακού, έτσι ώστε να προετοιμάσει την ομάδα για τα επίσημα παιχνίδια της.

Για παράδειγμα, με τον Άγιαξ έβαλε στα πλάγια της επίθεσης τους Ρόντινεϊ και Φορτούνη, δύο παίκτες που ηλικιακά (οδεύοντας στα 35 και στα 34 αντίστοιχα) δεν…ενδείκνυνται για να παίζουν εξτρέμ, ειδικά από την στιγμή που δεν είναι και καθαροί εξτρέμ. Η δε δοκιμή τους σε γενικές γραμμές δεν πέτυχε.

Ο Φορτούνης πέρα από δύο-τρεις έξυπνες πάσες δεν φάνηκε καθόλου και τη μία φορά που βρέθηκε σε θέση βολής έκανε το χειρότερο σουτ. Ο Ρόντινεϊ κι αυτός όταν βρέθηκε σε θέση για τελική μόνο καλό πλασέ δεν έκανε και το μόνο που θυμόμαστε από αυτόν ήταν μία πολύ καλή πάσα για αντεπίθεση στον Γιάρεμτσουκ, σε μία από τις ευκαιρίες του Ουκρανού.

Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ τους είχε βάλει βασικούς και στο φιλικό 1-1 με τη Λέουβεν, με την ομάδα σε αυτό το ημίχρονο που έπαιξαν μαζί οι Φορτούνης και Ρόντινεϊ να έχει ίσως τη χειρότερη εικόνα της στην προετοιμασία μέχρι στιγμής. Με μόνο τον Φόρτου σε μία στιγμή να φεύγει μπροστά σε φάση για γκολ, αλλά από θέση οφσάϊντ, πολύ οριακή.

Έχω την αίσθηση ότι ο προπονητής δεν θα τους ξαναβάλει εύκολα βασικούς μαζί στην ενδεκάδα τους δυο αυτούς παίκτες. Μοιάζει να ταιριάζει να παίζει π.χ. ο ένας εκ των δύο βασικός στη μία πλευρά, έχοντας στην άλλη τον Ζέλσον η, τον Αντρέ Λουίς η, τον Ρόκα.

Μία άλλη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε από τις δοκιμές του Μεντιλίμπαρ είναι η επιμονή του να έχει στην αριστερή πλευρά της άμυνας μαζί τον Πιρόλα και τον Μπρούνο. Το έκανε στα τρία από τα τέσσερα φιλικά κι αυτό σίγουρα κάτι μας δείχνει, ότι προτιμάει κατ΄ αρχάς αυτούς τους δύο για τα αριστερά στην άμυνα σε σχέση με τον Κάρμο και τον Ορτέγκα…

Στα ίδια τρία φιλικά, στο διάστημα που ήταν μαζί οι Πιρόλα και Μπρούνο, δεξί μπακ ήταν ο Μαφέο, άρα ξεκάθαρα έχει στο μυαλό του αυτούς τους τρεις για την τετράδα. Λογικά ο τέταρτος θα ήταν ο Ρέτσος, που έχασε έδαφος λόγω του τραυματισμού του, με συνέπεια να πάρει ευκαιρίες ο Σμάϊλοβιτς, σχεδόν πάντοτε δίπλα στον Πιρόλα στην καρδιά της άμυνας.

Για τον Μαφέο παρεμπιπτόντως να καταγράψουμε ότι στο φιλικό με τον Άγιαξ, στο οποίο υπέφερε αμυντικά, είχε αντίπαλο τον καλύτερο παίκτη του Άγιαξ, τον Βέλγο διεθνή Γκοτς, με χρηματιστηριακή αξία 35 εκ. Ευρώ…

Άσχετο:

Έχει λίγο χαθεί από το προσκήνιο ο Πορτογάλος Καρντόσο, που όμως ασχολείται με διάφορες υποθέσεις του Ολυμπιακού. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν στην πατρίδα του, μαζί με τη Ρίο Άβε, που κάνει προετοιμασία στο Αλγκάβρε.

Το πρώτο ματς με την ΝΕΚ θα γίνει Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκη. Η ρεβάνς Τετάρτη στις 11 Αυγούστου στο Ντε Γκόφερτ του Νάιμεγκεν.

Ακόμη σε αδιέξοδο είναι η μεταγραφή του Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα. Αλλά οι Ιταλοί επιμένουν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μεντιλίμπαρ αυτή την στιγμή θέλει να ενσωματώσει δύο παίκτες στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο ένας είναι ο Σάλιακας, καθώς δεν έχει άλλο δεξιό μπακ πλην του Μαφέο-τον Ρόντινεϊ δεν τον έχει βάλει ούτε λεπτό δεξί μπακ στα τέσσερα φιλικά.

Ο άλλος είναι ένας κεντρικός χαφ. Ο κεντρικός στόχος είναι ένας Ίβηρας, με λίγο…μπερδεμένη όμως την κατάσταση. Για τον Ελβετό Φρόϊλερ ισχύει ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή μαζί του, ότι ο παίκτης ενδιαφέρεται να έρθει, αλλά και ότι οι Άραβες του έχουν κάνει καλύτερη προσφορά, με την Equipe και το Foot Mercato να υποστηρίζoυν ότι είναι πολύ κοντά στη Νέομ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀