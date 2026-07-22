ΠΑΟΚ: «Πετάει» για το Λούμπλιν με όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή
Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (22/7) με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό το Λούμπλιν, όπου την Πέμπτη (23/7) θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.
Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή των «ασπρόμαυρων», η οποία αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές. Σε αυτήν βρίσκονται ο Ράχμαν Μπάμπα, αλλά και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Αρίτζ Ελουστόντο και ο Τάχα Άλι, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ομάδας.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ:
Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν περιλαμβάνει προπόνηση στις 19:00 (το πρώτο τέταρτο θα είναι ανοικτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ), ενώ στις 18:15 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι και ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης.
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