Φωτιάς: «Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στα ντέρμπι, είδαμε θετικά την παραμονή Λανουά»

Ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς μίλησε για τη διατήρηση του Στεφάν Λανουά ως επικεφαλής της ΚΕΔ και για την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι.

Ο Βασίλης Φωτιάς μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ και υπογράμμισε ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στα ντέρμπι και ότι υπάρχει ικανός αριθμός για τα απαιτητικά ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Παράλληλα σχολίασε και την παραμονή του Στεφάν Λανουά υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι διαιτητές είδαν θετικά αυτή την εξέλιξη.

Για την παραμονή του Στεφάν Λανουά: «Όλοι οι διαιτητές το είδαμε θετικά. Με τις συχνές αλλαγές δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει το έργο της (σ.σ. η ΚΕΔ). Γίνεται πολύ σημαντική δουλειά στην εκπαίδευση. Είμαστε τυχεροί που έχουμε στην ΚΕΔ ανθρώπους που έχουν παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις. Πέρα από την τεχνική επάρκεια και το ταλέντο που έχουν, έχουν και τις παραστάσεις για να σε προετοιμάσουν κατάλληλα».

Για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος: «Είμαι θετικός. Υπάρχει ικανός αριθμός διαιτητών να ανταπεξέλθει σε απαιτητικά ματς. Ως διαιτητές θέλουμε τα δύσκολα παιχνίδια για να μπορέσουμε να πάμε σε επόμενο επίπεδο. Όποιος διαιτητής θέλει να εξελιχθεί, θέλει να παίζει δύσκολα παιχνίδια. Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στα ντέρμπι».

Για την πρόταση της ΚΕΔ: «Είναι σωστή η πρόταση για την αξιολόγηση των διαιτητών. Κρατάει σε εγρήγορση και δίνει χρονικό ορίζοντα. Σε σύνολο οκτώ παιχνιδιών δεν γίνεται να είμαστε σε όλα τυχεροί. Στο κύπελλο παίξαμε απελευθερωμένα».