Ο Ηρακλής προχώρησε στην απόκτηση του Δανού στόπερ, Ράσμους Λαούριτσεν, με μεταγραφή από τον σύλλογο της Μπρόντμπι.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Δανού ποδοσφαιριστή Rasmus Lauritsen, με μεταγραφή από την Brondby IF. Ο Rasmus Steensbæk Lauritsen γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1996 στο Brande της Δανίας, έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη FC Midtjylland, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Skive IK και Vejle BK. Το 2019 μετακόμισε στη Σουηδία για λογαριασμό της IFK Norrköping, πριν πραγματοποιήσει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του με τη μεταγραφή του στην Dinamo Zagreb.

Με την κροατική ομάδα απέκτησε σημαντικές παραστάσεις στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιζόμενος στις διοργανώσεις της UEFA, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Κροατίας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup.

Τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στη Δανία για την Brøndby IF, με την οποία αγωνίστηκε στη Superliga και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Rasmus, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!