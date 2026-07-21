Ρίκο - Ολυμπιακός: Οδεύει προς το deal σύμφωνα με τους Ισπανούς
Εξελίξεις για τη θέση του αριστερού ακραίου μπακ υπάρχουν στον Ολυμπιακό καθώς λίγες ώρες μετά το... ναυάγιο με τον Όσο της Σεβίλλης, το όνομα του Ντιέγκο Ρίκο έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο.
Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 33χρονος ακραίος μπακ μπήκε δυναμικά στην εξίσωση για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των Πειραιωτών σε βαθμό να υπάρχει μέχρι και συμφωνία των δύο πλευρών για να ολοκληρωθεί το deal.
Ο Ισπανός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας εκεί με 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και είναι μία περίπτωση που αρέσει αρκετά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Την ίδια στιγμή, η έλευση του 33χρονου μπακ, θα φέρει «συμφόρηση» στο αριστερό άκρο της άμυνας μέχρι να πουληθεί ένας εκ των Ορτέγα και Μπρούνο, με τον πρώτο να είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει.
🚨 ACTUALIZACIÓN: Olympiakos, a un paso de cerrar a Diego Rico.— Extra Time Fútbol (@extratimeftbol) July 21, 2026
✅ Acuerdo en marcha. Todas las partes avanzan. Mendilibar dio el visto bueno. Finalizan detalles con su agente.
😬 Se cayó la opción de Oso. No hay acuerdo con Sevilla FC. Rico es el elegido. Contrato hasta 2028. pic.twitter.com/NI6JADaEQ5
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