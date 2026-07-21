Μετά το... ναυάγιο με την υπόθεση του Όσο, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στον 33χρονο ακραίο μπακ, Ντιέγκο Ρίκο σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Εξελίξεις για τη θέση του αριστερού ακραίου μπακ υπάρχουν στον Ολυμπιακό καθώς λίγες ώρες μετά το... ναυάγιο με τον Όσο της Σεβίλλης, το όνομα του Ντιέγκο Ρίκο έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 33χρονος ακραίος μπακ μπήκε δυναμικά στην εξίσωση για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των Πειραιωτών σε βαθμό να υπάρχει μέχρι και συμφωνία των δύο πλευρών για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο Ισπανός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας εκεί με 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και είναι μία περίπτωση που αρέσει αρκετά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την ίδια στιγμή, η έλευση του 33χρονου μπακ, θα φέρει «συμφόρηση» στο αριστερό άκρο της άμυνας μέχρι να πουληθεί ένας εκ των Ορτέγα και Μπρούνο, με τον πρώτο να είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει.