Παγίδα στον Ολυμπιακό από τον καλύτερο προπονητή στην Ολλανδία!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού.

Η κλήρωση με τη ΝΕΚ μου δίνει την αίσθηση, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, ότι κλειδί για τον Ολυμπιακό θα είναι το πρώτο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκη.

Πρέπει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να πάρει οπωσδήποτε τη νίκη, έστω με το μικρότερο δυνατό σκορ, αν θέλει να περάσει στα πλέϊ οφ. Και το λέω αυτό διότι οι Ολλανδοί είναι πολύ σκληρό καρύδι στο μικρό (12.500) γήπεδο τους. Την περασμένη σεζόν εκεί απέκλεισαν (3-2) την PSV για το Κύπελλο, ενώ στο πρωτάθλημα έφεραν 1-1 με τη Φέγενορντ, 2-2 με τον Άγιαξ, 3-3 με την Τβέντε και κέρδισαν 2-1 την ΑΖ (μνημονεύω τις καλύτερες ομάδες).

Πόσο εύκολο, όμως, θα είναι για τον Ολυμπιακό να κερδίσει στο Καραϊσκάκη την άσημη ΝΕΚ; Δεν το ξέρω είναι η απάντηση! Πολύ απλά γιατί η ομάδα αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη κι εκτός έδρας με τις μεγάλες ομάδες! Κέρδισε (και στο πρωτάθλημα) 3-2 την PSV, τσάκισε 4-2 τη Φέγενορντ και 3-1 την ΑΖ κι έφερε 1-1 με τον Άγιαξ και την Τβέντε. Είναι ενδεικτικό αυτό που λένε στην Ολλανδία για τη ΝΕΚ, ότι αν είχε ίδια αποτελέσματα με τις μικρομεσαίες ομάδες, θα μπορούσε εύκολα να βγει 2η, πίσω από την PSV.

Μοιάζει απίστευτο, αλλά παίζοντας με τις πέντε πιο ισχυρές ομάδες στην Ολλανδία συνολικά 12 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, είχε εντός κι εκτός έδρας πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες κι έχασε μόνο δύο φορές, σε ματς στα οποία έφαγε πέντε γκολ: 3-5 από PSV εντός έδρας στο πρωτάθλημα και 1-5 από την ΑΖ στον τελικό του Κυπέλλου.

Για να καταλάβουμε πόσο καλή ήταν η ΝΕΚ, ο προπονητής της, ο Σρέουντερ, αναδείχθηκε σε ψηφοφορία μεταξύ των συναδέλφων του, καλύτερος προπονητής της χρονιάς ξεπερνώντας τον Μπος της PSV, που πήρε το πρωτάθλημα με 19 βαθμούς διαφορά από τη 2η Φέγενορντ, βάζοντας 104 γκολ! Είναι δε πολύ σπάνιο στην Ολλανδία να παίρνει αυτό το βραβείο κάποιος που δεν δουλεύει σε Άγιαξ, Φέγενορντ και PSV. Εάν ο Ολυμπιακός κάνει το λάθος και υποτιμήσει τη ΝΕΚ θα το μετανιώσει άσχημα.

Άλλωστε, η ΝΕΚ δεν έχει αλλάξει παρά ελάχιστα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Έχασε μεν τον καλύτερο της εξτρέμ, τον Ονάλ (Λιλ πλέον), αλλά

πήρε έναν άλλο (Σίερχαους) που έβαλε 12 γκολ στο περασμένο πρωτάθλημα. Έφυγε κι ο αναπληρωματικός σέντερ φορ, αλλά ήρθαν πέντε ακόμη παίκτες, ένας εκ των οποίων ο Τούρκος Εμρέ Μορ, που είχε παλιότερα ένα εξάμηνο στον Ολυμπιακό.

Μία ομάδα που έχει μέσο όρο στα παιχνίδια της τέσσερα γκολ (τρία να βάζει κι ένα να τρώει!) και που παίζει με τρεις στην άμυνα (πάντα 3-4-2-1), κάτι πάρα πολύ σπάνιο για την Ολλανδία. Με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ να έχει δείξει να έχει πρόβλημα να σκοράρει με αντιπάλους που παίζουν με τρεις πίσω. Δύο νεαροί μέσοι της είναι εξαιρετικής κλάσης, ο Ιάπωνας Σάνο κι ο Γάλλος Λέμπρετον. Καλός κι ο στόπερ Φανβίλ, όπως κι ο εξτρέμ Ουάϊσα, που είναι τραυματίας.

Πάρα πολύ επιθετική ομάδα, σε βαθμό που ενίοτε την λες και αφελή. Φοβάμαι ότι η ΝΕΚ αποτελεί τεράστια παγίδα με τον Ολυμπιακό, που πρέπει, σε σχέση με την εικόνα του στα τέσσερα μέχρι στιγμής φιλικά, να βελτιωθεί θεαματικά στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν δηλαδή θα παίξει εναντίον της. Με τους Ολλανδούς να έχουν ξεκινήσει προετοιμασία πέντε ημέρες νωρίτερα, από τις 24 Ιουνίου, καθώς το δικό τους πρωτάθλημα αρχίζει στις 8 Αυγούστου.

Όπως τα βλέπω από μία πρώτη ανάλυση της ΝΕΚ, εάν ο Ολυμπιακός δεν ανεβάσει πάρα πολύ στροφές, πολύ απλά δεν θα την αποκλείσει. Κι αν δεν μπορείς να αποκλείσεις τη ΝΕΚ, δεν μπορείς φυσικά να θέλεις να παίξεις στο Τσάμπιονς Λιγκ...

Άσχετο: Η ΑΕΚ δίνει 3 εκ. Ευρώ στην Μπερ Σέβα για τον Κάνγκουα, ζητώντας παράλληλα να μην παίξει αύριο με την ομάδα του στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Βίκινγκουρ, γιατί δεν θα έχει μετά δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα πλέϊ οφ της διοργάνωσης. Η Μπερ Σέβα για να αποδεχθεί την απαίτηση της ΑΕΚ να μην παίξει ο παίκτης, ζητάει 5 εκ. Ευρώ, τα οποία η ΑΕΚ δεν τα δίνει. Ο παίκτης, όμως, θέλει να πάει στην ΑΕΚ και αρνείται να παίξει αύριο! Τι θα γίνει; Αυτή την στιγμή κανείς δεν ξέρει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πρόταση υπάρχει για τον Ορτέγκα στον Ολυμπιακό, που όμως ζητάει «κάτι» παραπάνω για να τον δώσει. Μοιάζει το πιθανότερο να τον δώσει, μάλλον στη Ρίβερ Πλέϊτ η, σε μία μεξικάνικη ομάδα.

Παρεμπιπτόντως, ο Αργεντίνος αριστερός μπακ στο 3-1 με τη Φορτούνα Σίταρντ ανέβασε την απόδοση του αρκετά, σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Πήρε πολλές προσπάθειες, έκανε πολλές κούρσες, έστω χωρίς καλές τελικές, είχε και μία ευκαιρία, ήταν πειστικός ανασταλτικά (και με μία σωτήρια επέμβαση στο 0-0) και γενικά έβγαλε ένα άλλο πρόσωπο. Κι όσο είναι εδώ καλό είναι να έχει την ίδια διάθεση.

Και για το τέλος ένα ιμότζι