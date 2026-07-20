Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, χωρίς να βγάλει όλο το πρόγραμμα.

Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του τη Δευτέρα (20/07) ενόψει του αγώνα με την Πάκσι ο Παναθηναϊκός, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να ακολουθεί μέρος του προγράμματος.

Ο Ολλανδός στόπερ συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια έκανε ατομικό.Οι «πράσινοι» μπήκαν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν απέναντι στους Ούγγρους την Πέμπτη (23/07-21:00) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με rondo, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, όπου δόθηκε έμφαση στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων, τις συνεργασίες και τη σωστή ανάπτυξη του παιχνιδιού, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική και στα τελειώματα φάσεων.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, υψηλής έντασης, με στόχο τη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, τις άμεσες αποφάσεις υπό πίεση και τη διατήρηση υψηλού αγωνιστικού ρυθμού.