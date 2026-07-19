Ο Βραζιλιάνος Ντουντού θα συνεχίσει την καριέρα του στη ρωσική Άκρον στο πλαίσιο δανεισμού από τον Άρη με option αγοράς.

Δεδομένος θεωρούταν ο δανεισμός του Βραζιλιάνου Ντουντού ο οποίος μάλιστα δεν μετέχει στην προετοιμασία του Άρη, πλέον απέκτησε και επίσημη μορφή καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τον παραχώρησε στη ρωσική Άκρον με option αγοράς των δικαιωμάτων του για το καλοκαίρι του 2027.

Οι «κίτρινοι» απέκτησαν τα δικαιώματα του παίκτη από την Τσέρνο Μόρε και το συμβόλαιο του Ντουντού με τον Άρη εκπνέει το καλοκαίρι του 2029. Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε ότι... «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση, με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2027, του Eduardo Fernandes Rodrigues de Souza στην FC Akron».

Συνολικά με τη φανέλα του Άρη, ο 24χρονος μέτρησε 32 συμμετοχές με έξι γκολ και δύο ασίστ.