Η Athens Kallithea έκλεισε τον Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος υπέγραψε και θα ενταχθεί άμεσα στη διάθεση του Βαγγέλη Μόρα.

Η Athens Kallithea ολοκλήρωσε μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές της Super League 2 της νέας σεζόν. O λόγος για τον Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) υπέγραψε το συμβόλαιο του με το κλαμπ της Αττικής.

Πρόκειται για παίκτη με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία στα ελληνικά γήπεδα, ενώ δεδομένα θα συμβάλει σημαντικά στα αποδυτήρια με την ηγετική προσωπικότητα του.

Πρόερχεται από σεζόν με 14 εμφανίσεις με την Κηφισιά, ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 προσέφερε στην πορεία ανόδου της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στη Stoiximan Super League.

Από εκεί και πέρα έχει παίξει στα μέρη μας σε Παναιτωλικό, Παναθηναϊκό και Βόλο, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στο εξωτερικό, εκτός από την πατρίδα του, σε ΑΠΟΕΛ και Αλάνιασπορ.

Από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται η Athens Kallithea να προχωρήσει σε ακόμα μια δυνατή προσθήκη, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί ακόμα ένας κεντρικός αμυντικός.