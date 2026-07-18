Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τις πιο βασικές του επιλογές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το φιλικό με τη Χρόνινγκεν.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της στο Άπελντορν της Ολλανδίας δίνοντας το τρίτο φιλικό τεστ κόντρα στη Χρόνινγκεν (15:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει με τις πιο βασικές του επιλογές, έχοντας τους Γιόβιτς και Βάργκα δίδυμο στην επίθεση.

Ο Μπρινιόλι είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, οι Κάιρινεν και Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κοϊτά αριστερά, ο Ζούμπκοφ δεξιά και μπροστά ο Βάργκα με τον Γιόβιτς.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει