Έναν και μόνο στόχο έχει ο ΠΑΟΚ…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν.

Ένας ακόμη κύκλος έκλεισε για τον ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι θα ναι πολύ μεγάλο και έχουμε ακόμη δρόμο…

Η πρώτη περίοδος για τη νέα ομάδα του Λίσι έκλεισε μέχρι την αρχή του βασικού σταδίου προετοιμασίας, η δεύτερη ήταν το 15νθημερο της Ολλανδίας, η τρίτη κλείνει με τη δήλωση της λίστας για τα πρώτα ματς. Ακολουθούν και οι υπόλοιπες μέχρι να καθοριστεί το ρόστερ στο σύνολό του.

Ο ΠΑΟΚ άφησε αρκετούς παίκτες από το περσινό ρόστερ, έχει φέρει μέχρι τώρα τέσσερις και πάει για άλλους τέσσερις ή πέντε, χωρίς να αποκλείονται και περισσότερες αλλαγές.

Οι δυσκολίες είναι γνωστές και αφορούν το νέο προπονητή που πρέπει να πείσει για το σχέδιό του τα αποδυτήρια και φυσικά να διαχειριστεί ίσως και για πρώτη φορά:

Καλοκαιρινά νοκ άουτ ευρωπαϊκά ματς μεγάλης σημασίας

Γκρουπ μαθημένο σε άλλες συνθήκες και προσωπική επαφή

Ελληνικές συνήθειες μεγάλης πίεσης

Πρωταθλητισμό, όπου η ήττα πρέπει να σε βασανίζει και να σε αρρωσταίνει

Το ρόστερ αλλάζει, θα αλλάξει κι άλλο με έναν ή δύο ακόμη χαφ, έναν φορ, έναν στόπερ και ίσως έναν δεξιό μπακ και έναν μεσοεπιθετικό ακόμη. Η ομάδα θα παίζει και το ρόστερ θα αλλάζει, κάτι που λίγο-πολύ ισχύει για όλους όσους παίζουν καλοκαιρινά προκριματικά. Όλοι πουλάνε και αγοράζουν Ιούλιο και Αύγουστο δίνοντας και αγώνες.

Από εκεί και πέρα ήρθε και η οριστικοποίηση του προγράμματος να βαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa θα παίξει με τη Ντιναμό Κιέβου! Πώς και δεν έτυχε τον Άγιαξ; Αν περάσει έχει μπροστά του ομάδες όπως Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άντερλεχτ, Πάφος, Γιαγκελόνια, Τρόμσο, ακόμη-ακόμη και τον χαμένο του ζευγαριού Στουρμ- Χαρτς ή τη Φενέρμπαχτσε!! Αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς μπαίνει στο Κόνφερενς με τον δικό τους συντελεστή.

Μήπως στο πρωτάθλημα τα πράγματα -για το ξεκίνημα- είναι καλύτερα; Ο Λεβαδειακός του Χαραλάμπους, έξω Ατρόμητος εκεί που ο Δικέφαλος θα καίγεται για την Ευρώπη και νωρίς-νωρίς Παναθηναϊκός και Άρης.

Από σήμερα μέχρι τέλη Αυγούστου ο ΠΑΟΚ θα έχει στο πρόγραμμα:

Να πάρει τις πρώτες κρίσιμες προκρίσεις

Να κάνει 4-5-6 μεταγραφές, να βάλει και τους τραυματίες

Να φτιάξει δυνατή ομάδα βάζοντας πολλούς ακόμη παίκτες όπως και τους Μειτέ, Μπάμπα, Ντεσπόντοφ

Να ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα

Να κερδίσει και τον κόσμο του

Χθες έγινε συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με όλους τους υπευθύνους της ομάδας και αναλύθηκαν τα δεδομένα. Τι πέτυχε μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ, τι αναζητά στην πορεία. Με τόσες πολλές εκκρεμότητες και τόσα εμπόδια που υπάρχουν, ένας και μόνο στόχος είναι ορατός:

Ο πρώτος αγώνας Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ την προσεχή Πέμπτη στην Πολωνία. Μόνο αυτό κόντρα σε πραγματικά καλή ομάδα! Τα άλλα έπονται… Βήμα-βήμα γιατί πολλά

μαζεύτηκαν.

* Στην πρώτη ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για φέτος (Α και Β) μπορείς να μετρήσεις 30 ενεργούς παίκτες. Η ποιότητα πάντα μπορεί να γίνει και καλύτερη (και προφανώς θα ανέβει) αλλά για αρχή ο αριθμός με τόσους Έλληνες, είναι σημαντικός.

* Βγαίνουν και τα διαρκείας με την ΠΑΕ να αναφέρει ότι είναι η τελευταία σεζόν σε αυτήν την Τούμπα, να προσπαθεί να εξασφαλίσει εισιτήρια σε αγώνες εξωτερικού για τους κατόχους και φυσικά πριμοδοτεί παρουσία και χρήση για να μην μένουν άδειες καρέκλες στα ματς.

* Μουντιάλ και τελικός με την καλύτερη τακτικά ομάδα, απέναντι στο πιο δυνατό σύνολο στο πνευματικό κομμάτι. Ωραίοι και οι δύο και μπράβο τους που δικαιότατα έφθασαν εκεί! Οι Αργεντίνοι που αποτελούν ομάδα με το πρωτοφανές φαινόμενο, οι δέκα να δείχνουν αποφασισμένοι να πεθάνουν για τον ενδέκατο, για να πάρουν το τρόπαιο, πρέπει αρχικά και κάποια στιγμή να πάρουν και την μπάλα (με «ξύλο» ή χωρίς) από τα πόδια των Ισπανών…

* Μπασκετικά για τον ΠΑΟΚ το ένα και μοναδικό θέμα που θα έπρεπε να κυριαρχεί, είναι η τρομερή και πανάκριβη μεταγραφή του Όσμαν! Η άφιξή του, η υποδοχή, όλα τα παρεπόμενα μίας από τις 2-3 πιο ακριβές και εντυπωσιακές κινήσεις στην Ευρώπη μέχρι στιγμής. Πώς και γιατί όλο αυτό έχασε σε αίγλη και προβολή -κατά ένα ποσοστό- από το θέμα Τολιόπουλου, κανείς δεν κατάλαβε επί της ουσίας…

Σε κάθε περίπτωση η ομάδα είναι πράγματι γεμάτη στην περιφέρεια, αλλά και κοντά στο καλάθι. Πάντα στα ρόστερ υπάρχει και το… κάτι καλύτερο κι αυτό μπορεί να έρθει στην συνέχεια. Εντός ομάδας αλλά και ΚΑΕ γνωρίζουν καλύτερα τις ενισχύσεις σε έμψυχο υλικό που χρειάζεται κάθε τομέας, ώστε όλο το οικοδόμημα να στηρίζεται σε γερές βάσεις.

* Από φέτος και για πρώτη φορά από νωρίς στην περίοδο, ο ΠΑΟΚτσής μπορεί άμεσα να ενισχύει οικονομικά όλα τα τμήματα του Συλλόγου. Η κάρτα φιλάθλου που συνοδεύεται με τα εισιτήρια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, αποτελεί το στήριγμα σε όλους τους αθλητές και τις ομάδες των ερασιτεχνικών τμημάτων. Όλοι ΠΑΟΚ είναι και αυτή η στήριξη-συνεργασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα. Επιτέλους ο ΠΑΟΚ στηρίζει τον ΠΑΟΚ!