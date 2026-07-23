Βαθμολογία UEFA: Με το δεξί η Ελλάδα!

Η Ελλάδα ξεκίνησε ιδανικά την ευρωπαϊκή σεζόν, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να φέρνουν 400 βαθμούς.

Ιδανικό ξεκίνημα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη! ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός απέφυγαν τις κακοτοπιές στα εκτός έδρας ματς με Ντινάμο Κιέβου και Πάκσι αντιστοίχως, παίρνοντας τη νίκη και βάζοντας γερές βάσεις πρόκρισης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League ο μεν και του Conference League ο δε.

Αυτές οι δύο νίκες μεταφράζονται στο απόλυτο όσον αφορά στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας να βάζει 400 βαθμούς στο σακούλι της και να ξεκινά με το δεξί την προσπάθεια... προσπέρασης της Τσεχίας και της Πολωνίας.

Η Ελλάδα παραμένει φυσικά δωδέκατη, σε μεγάλη απόσταση από τη 13η Δανία, με τη διαφορά από Τσέχους και Πολωνούς να παραμένει μικρή. Μάλιστα, οι Τσέχοι έκαναν 1/2 την Πέμπτη (23/7), με τη Χράντετς Κράλοβε να νικά 1-0 την Τρόμσο εκτός έδρας μα τη Γιάμπλονετς να ηττάται 3-2 εκτός έδρας από τη Βαραζντίν. Οι δε Πολωνοί, είδαν τη Ράκοφ να νικά 3-1 τη Βαλέτα και την Κατοβίτσε να χάνει 2-1 από Ζίλινα, με αποτέλεσμα να φτάσουν τον εβδομαδιαίο απολογισμό τους στο 2-0-2, καθώς είχαν προηγηθεί η νίκη της Λεχ Πόζναν και η ήττα της Γκόρνικ Ζάμπρζε στα προκριματικά του Champions League.

Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η Ελλάδα έχει 40.812 βαθμούς, με την Πολωνία να έχει 42.525 και την Τσεχία 43.225.