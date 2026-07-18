Ρόκα: «Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ, θυμάμαι την ατμόσφαιρα κόντρα στη Ρέαλ»

Ο Γιόελ Ρόκα παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε τόσο στον Μεντιλίμπαρ όσο και στο τι ξέρει για την ομάδα.

Μετά από αρκετές εβδομάδες, ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποκτήσει τον Γιόελ Ρόκα από τη Τζιρόνα προσθέτοντας ταλέντο και ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.

Ο 21χρονος εξτρέμ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, ανακοινώθηκε και πέταξε για την Ολλανδία όπου τον περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ίδιος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών

Για τα συναισθήματά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ο σύλλογος μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω εδώ την καριέρα μου. Είναι ένας σύλλογος ιστορικός, με πολύ καλή ομάδα, καλό προπονητή και πολύ καλούς ανθρώπους».

Για τον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με ξεκάθαρους στόχους, που ξέρει πώς να κερδίζει τίτλους και να κερδίζει όσο περισσότερα γίνεται. Νικά στους αγώνες, έχει ωραίο γήπεδο, πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει όσα χρειάζεται για να κερδίζει και να προχωράει μπροστά».

Τι ήξερε πριν έρθει: «Προτού έρθω εδώ, ήξερα ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα γήπεδο που γεμίζει, από τα ματς του Champions League που είχα δει. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να έρθω εδώ και έτσι έγινε τελικά».

Για τα δυνατά του χαρακτηριστικά: «Είμαι γρήγορος, ικανός στο 1vs1, μου αρέσει να τρέχω, να ντριμπλάρω και να κυνηγάω το γκολ όποτε μπορώ».

Για τους στόχους του: «Θέλω μέσα από τον Ολυμπιακό να εξελιχθώ, ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Αυτός ο σύλλογος θα με βοηθήσει, γιατί θέλω να κερδίσω τίτλους και όσα περισσότερα μπορώ».

Για το ματς που θυμάται πιο έντονα: «Θυμάμαι περισσότερο απ' όλα το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, που το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Ήταν μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ πολύ να σας δω όλους, να γνωριστούμε και να παίξω μπροστά σας».