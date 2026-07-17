Κανονικά 90 λεπτά θα διαρκέσει τελικά η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Χρόνινγκεν το Σάββατο.

Αύριο Σάββατο (18/7) η ΑΕΚ δίνει το τρίτο της φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους με τη Χρόνινγκεν ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της.

Αρχικά είχε αποφασιστεί η αναμέτρηση να διαρκέσει 120 λεπτά (δύο εξηντάλεπτα), ωστόσο μετά από επικοινωνία των δύο ομάδων η διάρκεια άλλαξε και τελικά το φιλικό θα κρατήσει κανονικά 90 λεπτά (δύο 45λεπτα).

Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνινγκεν (18/7) θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντορν και θα ξεκινήσει στις 15:00.

FC Groningen speelt zaterdag om 14.00 uur de oefenwedstrijd tegen AEK Athene bij WWNA in Wenum-Wiesel.



Waar eerder werd gecommuniceerd dat de wedstrijd over 2 x 60 minuten zou worden gespeeld, is in onderling overleg besloten dat de wedstrijd de reguliere 2 x 45 minuten duurt. pic.twitter.com/WspmeE86bP July 17, 2026

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