ΑΕΚ: Άλλαξε η διάρκεια του φιλικού με τη Χρόνινγκεν

ΑΕΚ: Άλλαξε η διάρκεια του φιλικού με τη Χρόνινγκεν

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ΑΕΚ: Άλλαξε η διάρκεια του φιλικού με τη Χρόνινγκεν

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Κανονικά 90 λεπτά θα διαρκέσει τελικά η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Χρόνινγκεν το Σάββατο.

Αύριο Σάββατο (18/7) η ΑΕΚ δίνει το τρίτο της φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους με τη Χρόνινγκεν ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της.

Αρχικά είχε αποφασιστεί η αναμέτρηση να διαρκέσει 120 λεπτά (δύο εξηντάλεπτα), ωστόσο μετά από επικοινωνία των δύο ομάδων η διάρκεια άλλαξε και τελικά το φιλικό θα κρατήσει κανονικά 90 λεπτά (δύο 45λεπτα).

Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνινγκεν (18/7) θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντορν και θα ξεκινήσει στις 15:00.

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@Photo credits: INTIME
     

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