Η Χρόνινγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο (18/7) στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης, στο Απελντορν.

Η ΑΕΚ δίνει την Τετάρτη (15/7, 20:00) φιλικό ματς με τη Φίτεσε και στη συνέχεια το Σάββατο (18/7, 15:00) θα αντιμετωπίσει τη Χρόνινγκεν σε φιλική αναμέτρηση που θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο του Απελντορν, με την οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία.

Η Χρόνινγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το φιλικό του Σαββάτου κάνοντας γνωστό ότι η διάρκειά του θα είναι δύο εξηντάλεπτα. Μάλιστα τα εισιτήρια πωλούνται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ολλανδικής ομάδας στην τιμή των 5 ευρώ.

FC Groningen speelt zaterdag 2x 60 minuten tegen AEK Athene. 🕑



De aftrap van het duel in Wenum-Wiesel bij voetbalvereniging WWNA is om 14.00 uur. Tickets zijn te koop in de FC Groningen Ticketshop.



🎟️ https://t.co/HnkfF9BsvD pic.twitter.com/rgQRQc1HNE — FC Groningen (@fcgroningen) July 14, 2026

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