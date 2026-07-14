ΑΕΚ: Δύο εξηντάλεπτα η διάρκεια του φιλικού με τη Χρόνινγκεν
Η ΑΕΚ δίνει την Τετάρτη (15/7, 20:00) φιλικό ματς με τη Φίτεσε και στη συνέχεια το Σάββατο (18/7, 15:00) θα αντιμετωπίσει τη Χρόνινγκεν σε φιλική αναμέτρηση που θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο του Απελντορν, με την οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία.
Η Χρόνινγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το φιλικό του Σαββάτου κάνοντας γνωστό ότι η διάρκειά του θα είναι δύο εξηντάλεπτα. Μάλιστα τα εισιτήρια πωλούνται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ολλανδικής ομάδας στην τιμή των 5 ευρώ.
FC Groningen speelt zaterdag 2x 60 minuten tegen AEK Athene. 🕑— FC Groningen (@fcgroningen) July 14, 2026
De aftrap van het duel in Wenum-Wiesel bij voetbalvereniging WWNA is om 14.00 uur. Tickets zijn te koop in de FC Groningen Ticketshop.
🎟️ https://t.co/HnkfF9BsvD pic.twitter.com/rgQRQc1HNE
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