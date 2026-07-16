Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το φετινό πρωτάθλημα της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό στη Τούμπα και τελειώνει την κανονική του διάρκεια επίσης κόντρα στους «πράσινους» της Βοιωτίας εκτός έδρας.

Κλήρωση της φετινής Super League και οι ομάδες έμαθαν το πρόγραμμά τους. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ οι Θεσσαλονικείς ξεκινάνε τον φετινό μαραθώνιο αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό στην Τούμπα, ενώ οι Βοιωτοί θα βρεθούν αντιμέτωποί τους και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Λιβαδειά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

1ος Γύρος

1η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

2η αγωνιστική Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

3η αγωνιστική Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Άρης

5η αγωνιστική Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

7η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Ηρακλής

8η αγωνιστική ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

9η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

10η αγωνιστική Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Βόλος

Β’ Γύρος

14η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

16η αγωνιστική Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική Ηρακλής – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

20η αγωνιστική Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

21η αγωνιστική ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική Κηφισιά – ΠΑΟΚ

23η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

24η αγωνιστική Βόλος – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

26η αγωνιστική Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ