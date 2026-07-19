Η σχετική ανάγκη είναι αυτονόητη και Μιχάλης Γρηγορίου περιμένει την απόκτηση αρκετών ποδοσφαιριστών – ενδεχομένως – και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Σε περίπου 48 ώρες, η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει για την Ιταλία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας το οποίο περιλαμβάνει δύο προγραμματισμένες φιλικές αναμετρήσεις. Την ερχόμενη Κυριακή (26/7) θα γίνει αυτή απέναντι στην Atalana BC και τέσσερις ημέρες αργότερα η αντίστοιχη κόντρα στη Μόντσα. Μια ματιά στο ρόστερ είναι αρκετή για την ανάδειξη των βασικών αδυναμιών και των θέσεων στις οποίες θα έπρεπε να είχε υπάρξει ενίσχυση. Ειδικά στην αμυντική γραμμή όπου με εξαίρεση τον Φαμπιάνο Λέισμαν αλλά και τον Νοά Φαντιγκά, ο Μιχάλης Γρηγορίου διαχειρίζεται τους νεαρούς παίκτες και τον Μάρκο Κέρκεζ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα protothema.gr, ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε τόσο στην ανάγκη ενίσχυσης όσο και στην καθυστέρηση υλοποίησης μεταγραφών. «Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν προσθήκες και θα είναι αρκετές ποσοτικά, αλλά περιμένουμε πιο πολύ να γίνουν ποιοτικές κινήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο παίρνουν κάποιο χρόνο. Χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές, το γνωρίζουν η διοίκηση και ο τεχνικός διευθυντής και είμαστε σε άμεση συνεννόηση… Θέλουμε παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά κι αυτές οι κινήσεις δεν είναι ό,τι ευκολότερο», είπε.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έβαλε προτεραιότητες και ήταν λογικό να εστιάσει στο κέντρο της άμυνας αλλά και στη δεξιά πτέρυγα, αναφέροντας παράλληλα την αναγκαιότητα προσθήκης επιτελικού μέσου. Αυτές τις υποθέσεις περιμένει να τελειώσουν εντός της εβδομάδας καθώς είναι απαραίτητο – ενόψει των φιλικών αγώνων που θα ακολουθήσουν – να έχει να διαχειριστεί το ρόστερ πάνω στο οποίο θα στηριχθεί. Για παράδειγμα, στις προπονήσεις που έγιναν στην Πτολεμαΐδα χρησιμοποίησε παιδιά από την Κ19 στα οικογενειακά διπλό, δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο ότι όλοι οι νεαροί παίκτες θα συμπεριληφθούν στην αποστολή η οποία θα ταξιδέψει στην Ιταλία.

