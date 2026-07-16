ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της στη Stoiximan Super League 2026-27
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-2027 στην κλήρωση που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης.
Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στην πρεμιέρα υποδεχόμενη τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Τη 2η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κηφισιά, την 3η αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, την 4η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη και την 5η αγωνιστική εκτός έδρας τον Βόλο.
Στον πρώτο γύρο η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό την 9η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ, τη 12η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη 13η αγωνιστική θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Στον δεύτερο γύρο θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την 21η αγωνιστική, θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena την 24η αγωνιστική και θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια την 26η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ αναλυτικά:
- 1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ηρακλής
- 2η αγωνιστική: Κηφισιά - ΑΕΚ
- 3η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αρης
- 4η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ
- 5η αγωνιστική: Βόλος - ΑΕΚ
- 6η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΟΦΗ
- 7η αγωνιστική: Ατρόμητος - ΑΕΚ
- 8η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναιτωλικός
- 9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
- 10η αγωνιστική: ΑΕΚ - Λεβαδειακός
- 11η αγωνιστική: Καλαμάτα - ΑΕΚ
- 12η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
- 13η αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΑΕΚ
- 14η αγωνιστική: ΑΕΚ - Βόλος
- 15η αγωνιστική: Αρης - ΑΕΚ
- 16η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ατρόμητος
- 17η αγωνιστική: ΑΕΚ - Καλαμάτα
- 18η αγωνιστική: Παναιτωλικός - ΑΕΚ
- 19η αγωνιστική: ΟΦΗ - ΑΕΚ
- 20η αγωνιστική: ΑΕΚ - Κηφισιά
- 21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
- 22η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης
- 23η αγωνιστική: Λεβαδειακός - ΑΕΚ
- 24η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ολυμπιακός
- 25η αγωνιστική: Ηρακλής - ΑΕΚ
- 26η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.