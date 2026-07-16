Το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ για την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-2027.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-2027 στην κλήρωση που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στην πρεμιέρα υποδεχόμενη τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Τη 2η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κηφισιά, την 3η αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, την 4η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη και την 5η αγωνιστική εκτός έδρας τον Βόλο.

Στον πρώτο γύρο η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό την 9η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ, τη 12η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη 13η αγωνιστική θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Στον δεύτερο γύρο θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την 21η αγωνιστική, θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena την 24η αγωνιστική και θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια την 26η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ αναλυτικά: