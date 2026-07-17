Ο Ορμπελίν Πινέδα ετοιμάζει βαλίτσες για τον επαναπατρισμό του μετά από τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ και το Gazzetta σας εξηγεί τι... χάνει από αυτή την πώληση.

Μακριά από την ΑΕΚ και την Ευρώπη βρίσκεται το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα καθώς ο 30χρονος χαφ είδε τη Μοντερέι να πληρώνει το ποσό των 8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στη ρήτρα του συμβολαίου του και ο ίδιος θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στη χώρα του μετά τον Γενάρη του 2022.

Ο Μεξικανός χαφ είχε συνδεθεί με τις επιτυχίες της Ένωσης την τελευταία 4ετία καθώς αποτελούσε βαρόμετρο για τις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας, για αυτό άλλωστε και ανάγκασε το κλαμπ να βγάλει 6,5 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2023 από τη Θέλτα.

Μετά από δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και 174 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 20 γκολ και 17 ασίστ, ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να χωρίσει τους δρόμους του με την ομάδα και να φορέσει τη φανέλα της Μοντερέι.

Το Gazzetta σας εξηγεί το τι χάνει αγωνιστικά από τον Πινέδα ο Μάρκο Νίκολιτς και πόσο μεγάλο κενό αφήνει στη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Βιονικός και σταθερή παρουσία

Τέσσερα χρόνια με υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη (ειδικά στην τελευταία σεζόν). Και μέσα σε όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι κάτι παραπάνω από 180, ο Πινέδα έχασε μόνο 13 ματς (!). Δεν είναι ψέμα. Μιλάμε για έναν βιονικό ποδοσφαιριστή που σπάνια έως και καθόλου δεν έβγαινε από την εντεκάδα.

Υποστήριξε κάθε ρόλο που του έδωσαν οι προπονητές του. Μέχρι και δεξί ακραίο μπακ αγωνίστηκε και με επιτυχία. Μόνιμη παρουσία τόσο στα πλάνα του Ματίας Αλμέιδα όσο και του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό δείχνει το πόσο σημαντικός παίκτης είναι για το ρόστερ της Ένωσης και έχοντας αφομοιώσει πλήρως το DNA της ομάδας.

Φυσικά, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση των δύο πρωταθλημάτων αλλά και του κυπέλλου Ελλάδος ενώ είχε βασική παρουσία στην επιστροφή της ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή σκηνή όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

«Πασπαρτού» της μεσαίας γραμμής

Αν υπάρχει κάτι βασικό που χάνει η ΑΕΚ, αυτό είναι η προσαρμοστικότητα του Μεξικανού χαφ σε διάφορους ρόλους. Είτε 6άρι, είτε 8άρι, είτε 10άρι, είτε εσωτερικός χαφ, είτε δεξί ακραίο μπακ, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής μπορούσε να υποστηρίξει κάθε ρόλο, ειδικά στη μεσαία γραμμή.

Ήταν ένα πολυεργαλείο στα χέρια των κόουτς που μπορούσαν να πλάσουν το πλάνο τους πάνω στο ταλέντο του διεθνή μέσου. Μπορούσε να πιέσει, μπορούσε να αμυνθεί, μπορούσε να καλύψει χώρους, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για επίθεση, να κόψει αντεπιθέσεις και με την ταχύτητα του να κινηθεί αθόρυβα στην αντίπαλη περιοχή.

Σίγουρα το ύψος του δεν τον βοηθούσε στα χαφ όπως η επιμονή του και το λατινοαμερικάνικο ταπεραμέντο που είχε, τον βοηθούσαν αν διεκδικεί μέχρι τέλους τις φάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε καλοκαίρι, το όνομά του γινόταν σήριαλ, ούτε ότι αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα.

Ο Πινέδα πρόσφερε πολλά περισσότερα από αυτά που νομίζουν όλοι στο γυμνό μάτι χάρη στα τρεξίματα και την αντίληψη του χώρου που είχε.

Η... υπογραφή του στις κρίσιμες στιγμές

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Πινέδα είχε άμεση συμμετοχή στο επιθετικό σκέλος του αγώνα, βοηθώντας ως κρυφός κυνηγός να ανοιχτούν χώροι ή ο ίδιος να φέρει κάποιο γκολ ή ασίστ. Δεν είναι τυχαίοι οι αριθμοί του που έπιασε τα 20 γκολ και τις 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ματς όπου η... υπογραφή του, χάρισαν στην Ένωση ένα σημαντικό τρίποντο. Αποκορύφωμα αποτελούν οι δύο νίκες στη φετινή σεζόν κόντρα σε Παναιτωλικό και ΟΦΗ. Και στα δύο ματς, η ΑΕΚ νίκησε στην κόψη του... ξυραφιού (1-0) και ο Πινέδα ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τη λύση στο φινάλε.

Κόντρα στον πρώτο σκόραρε στο 90+2' και κόντρα στον δεύτερο στο 74' για να φέρει στην ΑΕΚ έξι βαθμοί, οι οποίοι αποδείχθηκαν υπερπολύτιμοι στο φινάλε.

Παράλληλα είναι ο άνθρωπος που πλήγωσε με γκολ του δύο φορές τον Παναθηναϊκό, κάνοντας την Ένωση τη νικήτρια του αθηναϊκού ντέρμπι. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ΑΕΚ χάνει ένα πολυεργαλείο που είχε στα χέρια της και το κενό ή τα... κενά που αφήνει, είναι σημαντικά.