Νίκολιτς για το βραβείο του: «Το αφιερώνω σε όλη την ομάδα, να έχουμε ανάλογη επιτυχία και του χρόνου»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς βραβεύτηκε ως ο καλύτερος προπονητής της περσινής χρονιάς στην κλήρωση του νέου πρωταθλήματος και έστειλε το μήνυμά του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορούσε να παραλάβει το βραβείο του (αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της περσινής σεζόν) στην κλήρωση της Super League καθώς βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Ωστόσο ο Σέρβος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του μέσω βίντεο, αφιερώνοντας το βραβείο του σε όλη την ομάδα για τη συνολική προσπάθεια που έγινε και έφερε τον τίτλο στην ΑΕΚ.

«Γεια σε όλους σας! Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας εκεί στην Αθήνα. Όμως πρέπει να πω απ’ την άλλη πλευρά, πως είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με τους ανθρώπους μου, με την ομάδα και το επιτελείο μου, στο γήπεδο, κάνοντας αυτό που αγαπάμε περισσότερο: να προπονούμαστε και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, στα ομαδικά αθλήματα κάθε ατομική διάκριση ανήκει στην ομάδα και όχι στο άτομο. Γι’ αυτό θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο και να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν μαζί μας την περασμένη σεζόν.

Πρώτα απ’ όλα, έχω στο μυαλό μου φυσικά τους ποδοσφαιριστές μας, γιατί εκείνοι αξίζουν τα εύσημα για τέτοιου είδους διακρίσεις. Επίσης, όλα τα μέλη του staff, που έκαναν καταπληκτική δουλειά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με επαγγελματισμό στην ομάδα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που μας οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και φυσικά, όλους τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο, από τον ιδιοκτήτη, τον Μάριο, τον Χαβιέ και όλους όσοι ήταν στο πλευρό μας, τον Μηνά, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Στο τέλος, φυσικά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω: οι φίλαθλοί της ΑΕΚ, που μας ακολουθούσαν παντού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και τέλος τέλος, φυσικά, η οικογένειά μου, γιατί όταν επιστρέφω στο σπίτι, πάντα επιστρέφω σε εκείνους και ξεκινώ από εκείνους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν το μερίδιό τους από αυτή τη διάκριση. Τους ευχαριστώ όλους και θεωρώ υποχρέωσή μας, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι ανάλογο και την επόμενη σεζόν.Σας ευχαριστώ όλους. Απολαύστε τη βραδιά και ελπίζω να σας δω σύντομα», ήταν το μήνυμα του Νίκολιτς.