ΟΦΗ: Έφτασε στην Βουλγαρία με στόχο την πρόκριση

Λίγο μετά τις 13:00, η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στη Σόφια της Βουλγαρίας για τη ρεβάνς απέναντι στη ΤΣΣΚΑ. Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης.

Σε βουλγαρικό έδαφος πάτησε η αποστολή του ΟΦΗ ενόψει της ρεβάνς των playoffs του Europa League κόντρα στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο «Vasil Levski» (27/08, στις 21:00 LIVE από το Gazzetta).

Στο αεροδρόμιο, ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης υποδέχθηκε την αποστολή και το τεχνικό τιμ των Ομιλητών, με τους παίκτες να γίνονται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για όσους βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Έπειτα από κάτι παραπάνω από μία ώρα πτήσης, η αποστολή έφτασε στη Σόφια με το προσωπικό της πτήσης να εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ενώ στις 18:15 θα πραγματοποιηθεί η Συνέντευξη Τύπου.

Να θυμίσουμε πως ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λέγια Ισέκα καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ από την αναμέτρηση. Η αποστολή είναι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.