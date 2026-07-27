Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και ο Ζίνι το έχουν πιάσει από εκεί που το άφησαν δείχνοντας σε πολύ καλή κατάσταση στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Δύο από τους παίκτες της ΑΕΚ που βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε αυτό το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Άπελντορν της Ολλανδίας είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και ο Ζίνι. Δύο ποδοσφαιριστές που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πολλά πράγματα στον Μάρκο Νίκολιτς με την ενέργεια και την εκρηκτικότητά τους.

Αμφότεροι μοιάζουν να έχουν πατημένο το... γκάζι, δείχνοντας ότι το έπιασαν από εκεί που το άφησαν την περσινή σεζόν. Ο Κοϊτά από την πλευρά του είχε συνολικά μια γεμάτη σεζόν πέρυσι όντας μέσα στους διακριθέντες της πρωταθληματικής χρονιάς της ΑΕΚ, ενώ ο Ζίνι μπορεί να είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, ωστόσο στο τέλος της περσινής σεζόν επανήλθε δυναμικά.

Ο Κοϊτά πέρα από τις προπονήσεις στο Άπελντορν επιβεβαίωσε και στο χθεσινό φιλικό με την Τσβόλε την ανοδική πορεία στην οποία συνεχίζει. Πέρα από το γκολ που σημείωσε, το οποίο μπορεί να είχε δόση τύχης καθώς η μπάλα κόντραρε όμως προήλθε από την αγαπημένη κίνηση του Μαυριτανού εξτρέμ να συγκλίνει προς τα μέσα, ο Κοϊτά έβγαζε ορμή και ενέργεια βοηθώντας τόσο στην ανάπτυξη, όσο και ανασταλτικά στην πτέρυγά του.

Από την άλλη και ο Ζίνι ξεχώρισε καθώς όπως και ο Μάνταλος, όσο και αυτός βελτίωσαν σημαντικά την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος με την Τσβόλε από τη στιγμή που πέρασαν στο παιχνίδι. Ο Ανγκολέζος φορ τοποθετήθηκε στη δεξιά πλευρά καθώς ο Νίκολιτς διατήρησε τους Γιόβιτς και Βάργκα μπροστά ψάχνοντας να γυρίσει το σκορ και ο Ζίνι του έδωσε την απαραίτητη δύναμη και την ταχύτητα στο δεξί «φτερό». Μάλιστα είχε σκοράρει με ωραία ενέργεια στο προηγούμενο φιλικό με τη Χρόνινγκεν, ενώ και στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας ο Ζίνι έδειχνε σε εξαιρετική κατάσταση βγάζοντας έκρηξη και φρεσκάδα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!