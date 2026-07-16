Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η κλήρωση της Super League και το Ομόνοια - Παναιτωλικός
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 και σάς μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση Τολιόπουλου στον Άρη.
Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλα τα μεταφραφικά νέα των ελληνικών ομάδων και τον απολογισμό από τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
Στις 19:30 μην χάσετε τον Δ' γύρο του Athens Open WTA στο ΟΑΚΑ, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Sport.
Στη συνέχεια, ακολουθεί το φιλικό ανάμεσα στην Ομόνοια Λευκωσίας και τον Παναιτωλικό, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Cosmote Sports 1 στις 20:00.
Τέλος, στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του φετινού πρωταθλήματος της Super League, που θα γίνει σε live μετάδοση από το Nova Sports start.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14;00, Gazzetta Youtube)
- Athens Open WTA (19:30, ΕΡΤ2)
- Ομόνοια - Παναιτωλικός (20:00, Cosmote Sport 1)
- Κλήρωση Super League (21:00, Nova Sports start)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.