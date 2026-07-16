Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το φιλικό του Παναιτωλικού με την Ομόνοια και την κλήρωση της Super League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 και σάς μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση Τολιόπουλου στον Άρη.

Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλα τα μεταφραφικά νέα των ελληνικών ομάδων και τον απολογισμό από τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Στις 19:30 μην χάσετε τον Δ' γύρο του Athens Open WTA στο ΟΑΚΑ, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Sport.

Στη συνέχεια, ακολουθεί το φιλικό ανάμεσα στην Ομόνοια Λευκωσίας και τον Παναιτωλικό, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Cosmote Sports 1 στις 20:00.

Τέλος, στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του φετινού πρωταθλήματος της Super League, που θα γίνει σε live μετάδοση από το Nova Sports start.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας