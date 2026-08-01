Η Καλαμάτα επικράτησε 1-0 της Τζιλάνι στο τελευταίο της φιλικό στη Βουλγαρία, με τον Βάργκας να σημειώνει το γκολ της νίκης και τον νεοαποκτηθέντα Λιατσικούρα να ντεμπουτάρει.

Η παρουσία της Καλαμάτας στο Μπάνσκο ολοκληρώθηκε με το τελευταίο της φιλικό, όπου επικράτησε 1-0 της Τζιλάνι.

Όπως ακριβώς συνέβη απέναντι στην ομάδα από το Κόσοβο, όπου ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είδε τους παίκτες του να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες και να έχουν δύο δοκάρια.

Το σκορ ήταν στο 0-0 ως το 65ο λεπτό, όταν ο Κένεθ Βάργκας διαμόρφωσε το τελικό 1-0 για τους Καλαματιανούς.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο μάλιστα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Αργύρης Λιατσικούρας πήρε χρόνο συμμετοχής και πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα μελανόλευκα.

Η ομάδα μπαίνει τώρα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της. Επιστρέφει στη βάση της και προετοιμάζεται αρχικά για το τουρνουά του Βόλου (10-12/08) κι έπειτα για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η Super League.

Η ενδεκάδα της Καλαμάτας

Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες, Στρούγγης, Αλόνσο, Πινιέιρο, Βάργκας, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

Η δήλωση του Χριστοφιλέα

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας παραχώρησε μια δήλωση στο επίσημο σαιτ της ομάδας, λέγοντας για την εμφάνιση των παικτών του:

«Παίξαμε ένα ακόμα φιλικό για την προετοιμασία της ομάδας μας. Σήμερα, ολοκληρώθηκε το βασικό μέρος της προετοιμασίας απέναντι στη Τζιλάνι και όπως και σε αυτό το φιλικό δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα αλλά στην προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν το πλάνο. Βγάλαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο και δείχνουμε ότι είμαστε μια ομάδα με μέλλον και με παιδιά που έχουν μεγάλη διάθεση για να δουλέψουν και να διακριθούν».

