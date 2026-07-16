Η δικαίωση του Ολυμπιακού μέσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το Παγκόσμιο Κύπελλο «μέσα» από τον Ολυμπιακό!

Τελικά σε ολόκληρο Παγκόσμιο κύπελλο, με αριθμό ρεκόρ 48 ομάδων, η μοναδική έκπληξη που έγινε ήταν ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από τη Νορβηγία!

Όλες οι άλλες προκρίσεις, τόσο σε επίπεδο φάσης ομίλων, όσο και στη φάση των νοκ άουτ, ήταν απολύτως νορμάλ. Μηδέν εκπλήξεις. Άντε να πω και τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης από τη φάση των ομίλων, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να συνιστά κάποια σημαντική έκπληξη.

Στον τελικό έφτασαν δύο ισπανόφωνες Εθνικές ομάδες, η Ισπανία και η Αργεντινή, με τη δεύτερη να είναι πια συνηθισμένη σε αυτή τη διαδικασία, καθώς της συμβαίνει για τρίτη φορά στα τέσσερα τελευταία Μουντιάλ!

Κατά κάποιο τρόπο, πάντως, η παρουσία στον τελικό της Ισπανίας και της Αργεντινής αποτελεί και μία δικαίωση του Ολυμπιακού, που επιμένει εδώ και χρόνια σε αυτές τις αγορές. Ήδη, αυτή την στιγμή έχει Ισπανό προπονητή (Μεντιλίμπαρ), τρεις Αργεντίνους παίκτες (Έσε, Ορτέγκα, Σιπιόνι), ένα Ισπανό (Γκαρθία), έναν Ισπανοαργεντίνο (Μαφέο), έχει κλείσει τη μεταγραφή ενός ακόμη Ισπανού (Ρόκα-από χθες είναι στην Αθήνα) κι είναι κοντά να κλείσει κι έναν Ισπανοαργεντίνο (Όσο), με αναλλακτική λύση έναν Ισπανό (Ντιέγκο Ρίκο, ελεύθερο από Χετάφες, με μάνατζερ τον ίδιο που έχει κι ο Μεντιλίμπαρ).

Το είχε ξεκινήσει όλο αυτό ο Ολυμπιακός με Ισπανούς προπονητές (πρώτα Βαλβέρδε, μετά Μίτσελ) και παράλληλα με πολλούς Ισπανόφωνους παίκτες που έφερναν συνήθως οι Ισπανοί προπονητές.

Μία συνταγή που τον έχει βοηθήσει, τόσο σε επίπεδο κατάκτησης πρωταθλημάτων και Κυπέλλων, κυρίως όμως σε επίπεδο σταθεροποίησης του στον ανταγωνισμό των Κυπέλλων Ευρώπης.

Άσχετο:

Η μεταγραφή του Σάλιακα δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί η Σεντ Πάουλι άρχισε να ζητάει λεφτά που δεν συνάδουν με τις συνθήκες της περίπτωσης. Βλέπε ηλικία (30), συμβόλαιο (λήγει σε ένα χρόνο), συμμετοχές την τελευταία σεζόν (12 βασικός, λόγω τριών τραυματισμών).

Οι Γερμανοί ήδη αρνήθηκαν την πρόταση του ενός εκ. Ευρώ του Ολυμπιακού. Λογικά θα βρεθεί μία χρυσή τομή και θα έρθει πίσω ο Σάλιακας. Αλλιώς θα έρθει πίσω ο Βρουσάι.

Κατά τα άλλα, ο Ταρέμι είναι να ενσωματωθεί την Κυριακή στην αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία κι ο Ελ Κααμπί την Τρίτη, σπάζοντας ρεκόρ, καθώς θα έχει πάρει άδεια μόλις 12 ημέρες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχει πάντοτε μεγάλη σημασία πώς αμύνεται ο Ολυμπιακός. Και δεν εννοώ απλά για το αυτό καθ΄ εαυτό αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του.

Φέρνω ως παράδειγμα το τελευταίο φιλικό της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Πώς ξεκίνησε το γκολ του Αντρέ Λουίς; Με μία εξαιρετική επέμβαση με το κεφάλι από πλευράς Σμάϊλοβιτς, σε μία επικίνδυνη σέντρα από πλάγια της Λέουβεν. Πώς ξεκίνησε η πρώτη καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού στο ματς, εκείνο το απειλητικό χαμηλό σουτ του Ζέλσον, που έβγαλε σε κόρνερ ο Βέλγος γκολκίπερ; Από μία εξαιρετική πάσα 40 μέτρων από την άμυνα, του Σμάϊλοβιτς.

Άρα, από τον Σουηδό άρχισαν δύο σπουδαίες φάσεις του Ολυμπιακού…

Και για το τέλος ένα ιμότζι