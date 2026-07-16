Ατρόμητος: Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο προπονητικό κέντρο είναι πραγματικό στολίδι

Το Gazzetta βρέθηκε στο ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο (Μαζαράκη) του Ατρομήτου, το οποίο προσφέρει όλες τις ανέσεις που απαιτούνται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ο Γιώργος Σπανός κατά την διάρκεια των δηλώσεών του στην πρώτη συγκέντρωση του Ατρομήτου εν όψει της νέας σεζόν και απαντώντας σε ερώτηση για το ιδιοκτησιακό, ξεκαθάρισε: «Έχω πει ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα είμαι στον σύλλογο, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να είναι ο Ατρόμητος ανταγωνιστικός, υγιής και πάνω από όλα να δίνουμε και χαρά στον κόσμο μας».

Και πράγματι δεν είναι λόγια του αέρα. Τα εννοούσε και αυτό το αποδεικνύουν τα έργα του. Μπορεί τα σενάρια πώλησης να πλανώνται συχνά-πυκνά πάνω από το Περιστέρι, αλλά ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ (παρά την απόφαση του, που δεν αλλάζει) δεν σταματά να εργάζεται με μεράκι και τρέλα για τον Ατρόμητο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το αθλητικό κέντρο (Μαζαράκη) των Περιστεριωτών, το οποίο είναι άξιο θαυμασμού μετά τις νέες παρεμβάσεις.

Επενδύθηκε χρήμα από τον Γιώργο Σπανό, με τον Γιάννη Αγγελόπουλο να αναλαμβάνει -με τη βοήθεια των αρμόδιων συνεργείων- να έρθουν εις πέρας οι εντυπωσιακές αλλαγές, πριν την πρεμιέρα της Δευτέρας (13/7), έτσι ώστε το ποδοσφαιρικό τμήμα να απολαμβάνει παροχές ευρωπαϊκού επιπέδου.

Δύο σούπερ μηχανήματα

Ο Ατρόμητος απέκτησε δύο συστήματα τελευταίας τεχνολογίας: force plates και force frame. Πρόκειται για εξοπλισμό που κάνει πιο ακριβής, πιο γρήγορη και πιο ασφαλή την αποκατάσταση των παικτών. Επίσης, βοηθά στην παρακολούθηση της φυσικής τους κατάστασης σε όλη τη σεζόν.

Τα force plates καταγράφουν με ακρίβεια πληροφορίες μετά από έναν τραυματισμό και αποκαλύπτουν πότε ένας παίκτης είναι πραγματικά έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις και στους αγώνες -και όχι απλώς ποτέ «νιώθει» έτοιμος.

Το ίδιο σύστημα εντοπίζει έγκαιρα σημάδια κόπωσης ή αυξημένου κινδύνου τραυματισμού, πριν αυτά εξελιχθούν σε πρόβλημα.

Το force frame μετράει τη μυϊκή δύναμη σε συγκεκριμένες, στοχευμένες κινήσεις -κυρίως στους οπίσθιους μηριαίους (hamstrings), που αποτελούν έναν από τους πιο συχνούς τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλες μυϊκές ομάδες (αχίλλειο τένοντα, στη βουβωνική χώρα και στους προσαγωγούς).

Με τις τακτικές μετρήσεις έχουμε εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης και παρακολούθηση της φόρμας.

Νέο δάπεδο τελευταίας τεχνολογίας

Στο γυμναστήριο ξηλώθηκε ο παλαιός τάπητας και μπήκε άλλο δάπεδο, το οποίο απορροφά κραδασμούς και επιτρέπει να γίνονται περισσότερες ασκήσεις. Επίσης, αποκτήθηκαν και καινούργια ποδήλατα αποκατάστασης.

Νέα γραφεία κόουτς, προπονητικού τιμ, αίθουσα σύσκεψης

Επιπλέον φτιάχτηκε νέο γραφείο για τον προπονητή, αλλά και ξεχωριστό για το προπονητικό επιτελείο, το οποίο διαθέτει και αποδυτήρια, αντίστοιχα με αυτά των παικτών στο προπονητικό κέντρο. Φυσικά, δημιουργήθηκε και αίθουσα συσκέψεων για το staff, όπως και διαφορετικός χώρος (αίθουσα ομιλίας και προβολής) με προτζεκτορα για την ανάλυση των αντιπάλων στους παίκτες.

One city, one team, one family

Πολύ όμορφα είναι και τα νέα ντουλάπια των ποδοσφαιριστών (έξω από τα αποδυτήρια) με το όνομα τους και αριθμό φανέλας με το μότο «One city, one team, one family» να δεσπόζει από πάνω.

Το Atromitos spa

Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και το Atromitos Spa, που πάντα κλέβει την παράσταση. Νέα σάουνα και φωτιζόμενα σήματα προστέθηκαν στις άλλες άψογες παροχές (πισίνα με ποδήλατα ειδικά για το νερό, χαμάμ, τζακούζι, κρυοθεραπεία, ντουζ).