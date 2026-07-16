Δούκας: «Αγώνας δρόμου για να παίξει εδώ ο Παναθηναϊκός το 2027»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας επισκέφτηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μαζί με τον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα για να επιθεωρήσουν τα έργα.

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας και ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας για να δουν πως εξελίσσονται τα έργα τόσο στο γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη των «πρασίνων» όσο και στα υπόλοιπα έργα της Διπλής Ανάπλασης.

Οι δύο άνδρες μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ για όλα όσα συμβαίνουν εκεί:

Χρίστος Δήμας: «Είναι ένα έργο, για το οποίο δεν ανυπομονεί μόνο το ποδοσφαιρικό φίλαθλο κοινό και ιδιαίτερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θα έλεγα πως ανυπομονεί όλη η Αθήνα. Το γήπεδο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής και νομίζω ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που η Πολιτεία, η κυβέρνηση και ο Δήμος συνεργάζονται άριστα για το καλό του τόπου. Όλες οι εργασίες πηγαίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Είμαστε τώρα μπροστά από το ανατολικό στέγαστρο, προχωρούν και τα δύο πέταλα του γηπέδου, άρα ο στόχος που έχει τεθεί από το χρονοδιάγραμμα, την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός να παίζει εδώ, είναι εφικτός και είμαι βέβαιος ότι θα επιτευχθεί».

Για τα έργα υποδομών γύρω από το γήπεδο: «Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τις ημέρες που θα έχουμε αγώνες εδώ, θα έχουμε 40.000 θεατές-επισκέπτες στην περιοχή, άρα το να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απολύτως απαραίτητες για την ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας. Άρα είναι κάτι που το κοιτάζουμε και με τον κύριο Δούκα και με τους άλλους δήμους, για να έχουμε όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα έτοιμα μέσα στο χρονοδιάγραμμα».

Χάρης Δούκας:

«Βρισκόμαστε καθημερινά πια εδώ, για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Βλέπετε την ανατολική κερκίδα, που ακόμα θέλουμε ένα επίπεδο στάθμης επάνω, η δυτική κερκίδα είναι έτοιμη, και το βόρειο και το νότιο μέτωπο ανεβαίνουν κι αυτά. Κάθε μέρα το γήπεδο ανεβαίνει και λίγο. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει μπάλα το 2027 εδώ. Είναι ένας αγώνας δρόμου, σπριντ, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει καλή συνεργασία με την Πολιτεία, την κυβέρνηση, τα υπουργεία, βεβαίως με την ΠΑΕ, με τον Ερασιτέχνη και με τις τράπεζες, γιατί γίνεται και το γήπεδο του Ερασιτέχνη.

Μιλάμε για μια κοσμογονία γιατί η περιοχή ήταν μια χωματερή. 800.000 τόνους σκουπιδιών συνολικά βγάλαμε από την ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού και θα γίνει μια πρότυπη πράσινη γειτονιά της Αθήνας, 1,5 χλμ. από την Ομόνοια».

Για το αν είναι το γήπεδο έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ: «Από τότε που μπήκαν οι εταιρείες και άρχισαν την απορρύπανση από τον Μάιο του 2024, μέχρι τον στόχο που είναι να μπει η ομάδα να παίξει μπάλα τη σεζόν 2027-28, είναι πραγματικά ρεκόρ να φτιαχτεί ένα τόσο μεγάλο και σύγχρονο έργο, και θέλουμε να τα καταφέρουμε. Αυτό παλεύουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε βάλει αυτόν τον υψηλό στόχο και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Και είναι σπουδαίο που ο κόσμος πια δεν ρωτάει την Πολιτεία και εμάς αν θα γίνει, αλλά πότε. Όλοι ξέρουν ότι θα γίνει και είναι η μάχη με το χρόνο για να παίξει μπάλα η ομάδα εδώ το 2027. Και για την Αθήνα που θα έχει πλέον μια πράσινη γειτονιά».

Για το στέγαστρο: «Από πίσω μας βλέπετε τα πρώτα υποστυλώματα που έχουν έρθει από την Ιταλία, από την εταιρεία που λέγεται MAEC. Τα υποστυλώματα θα έρθουν για να κάτσει πάνω το στέγαστρο και στη συνέχεια θα φύγουν για να μείνει το στέγαστρο στο γήπεδο. Τα πρώτα κομμάτια της μεταλλικής κατασκευής, όχι των υποστυλωμάτων που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου, έρχονται αρχές Σεπτεμβρίου, και ο σκοπός είναι το στέγαστρο να έχει κουμπώσει και να αρχίσουμε αρχές Σεπτεμβρίου να χτίζουμε το στέγαστρο πάνω στις κερκίδες, πρώτα στο ανατολικό και δυτικό κομμάτι που θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο και η λογική λέει ότι τέλος Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο και το στέγαστρο».

Για τις καιρικές συνθήκες: «Μας αγχώνει ο καύσωνας. Κάθε μέρα μετράει. Είναι 14 μήνες άρα και μια μέρα εργασίας να χαθεί είναι πολύ κρίσιμο για εμάς».

Σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα με τόσα νέα γήπεδα θα μπορούσε να διεκδικήσει μια μεγάλη διοργάνωση, ο Χρήστος Δήμας, είπε: «Αρχικά το γεγονός ότι ομάδες αποκτούν σύγχρονα γήπεδα, όλες οι ομάδες και οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα μπορούμε να διεκδικήσουμε με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις».