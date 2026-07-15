Προετοιμασία Ολυμπιακού: Τι δούλεψε με τους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ

Προετοιμασία Ολυμπιακού: Τι δούλεψε με τους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Προετοιμασία Ολυμπιακού: Τι δούλεψε με τους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Συνδυαστική η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού έχοντας πρόγραμμα και με αλλά και χωρίς τη μπάλα. Δείτε το βίντεο του απεσταλμένου του Gazzetta, Δημήτρη Τομαρά.

Με μία προπόνηση έπιασαν δουλειά στο Βλάαρντινγκεν της Ολλανδίας οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σε πολύ ωραίες εγκασταστάσεις, μέσα στη φύση και με την δυνατότητα μετά οι παίκτες των Πειραιωτών να πάρουν ποδήλατα και να γυρίσουν στο ξενοδοχείο έκαναν το πρόγραμμά τους. Δείτε το βίντεο του απεσταλμένου του Gazzetta, Δημήτρη Τομαρά με τις σχετικές λεπτομέρειες.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα