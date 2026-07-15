Συνδυαστική η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού έχοντας πρόγραμμα και με αλλά και χωρίς τη μπάλα. Δείτε το βίντεο του απεσταλμένου του Gazzetta, Δημήτρη Τομαρά.

Με μία προπόνηση έπιασαν δουλειά στο Βλάαρντινγκεν της Ολλανδίας οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σε πολύ ωραίες εγκασταστάσεις, μέσα στη φύση και με την δυνατότητα μετά οι παίκτες των Πειραιωτών να πάρουν ποδήλατα και να γυρίσουν στο ξενοδοχείο έκαναν το πρόγραμμά τους. Δείτε το βίντεο του απεσταλμένου του Gazzetta, Δημήτρη Τομαρά με τις σχετικές λεπτομέρειες.

🔴💥 Το σχόλιο του απεσταλμένου από το Gazzetta για την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία!#OlympiacosFC pic.twitter.com/RPzot6mxs4 July 15, 2026

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