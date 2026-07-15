Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ στο φιλικό με τη Φίτεσε. Στόπερ ξανά ο Γκεοργκίεφ, Βάργκα και Καλοσκάμης στην επίθεση.

Το δεύτερο φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους δίνει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Φίτεσε στο γήπεδο της πόλης Λόενεν, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινάει τον Βάργκα μαζί με τον Καλοσκάμη στην επίθεση.

Ο Μπρινιόλι είναι στην εστία, ο Γκεοργκίεφ παίζει πάλι ως στόπερ στο πλευρό του Ρέλβας, με τους Ρότα και Πήλιο στα άκρα της άμυνας. Ο Κάιρινεν είναι μαζί με τον Μάνταλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στις πλευρές ξεκινάνε οι Ζούμπκοφ και Κοϊτά, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.

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